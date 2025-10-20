Déraillement du funiculaire à Lisbonne : le rapport sur les causes de l’accident publié ce lundi

Le rapport sur les causes du déraillement du funiculaire à Lisbonne (Portugal), ayant causé la mort de 16 personnes début septembre, devrait confirmer ce lundi si l'accident résulte de «la déconnexion du câble reliant les deux cabines».

Des réponses attendues. Près d'un mois et demi après le déraillement du funiculaire à Lisbonne (Portugal), qui a coûté la vie à 16 personnes et blessé une vingtaine d'autres, mercredi 3 septembre, le rapport sur les causes sera publié ce lundi 20 septembre.

Après l'accident, l'agence de presse portugaise Lusa avait rapporté que plusieurs plaintes concernant le manque d'entretien des ascenseurs, y compris l'attraction emblématique, avaient été déposées par les syndicats des travailleurs contre la société Carris, l'entreprise municipale gérant les funiculaires de Lisbonne.

De son côté, le directeur de la société, Pedro de Brito Bogas, avait affirmé que la maintenance générale, réalisée tous les quatre ans, datait de 2022 et qu'une réparation avait eu lieu l'année dernière.

«À ce stade, nous ne savons même pas s'il s'agissait d'un problème d'entretien. Nous menons une enquête, qui est toujours en cours, et des entités externes mènent également leur propre enquête. Carris accorde une grande importance à la sécurité», avait-il ajouté.

Une version remise en cause

Cependant, les premiers éléments du Bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires (GPIAAF), dévoilés en septembre dernier, ont révélé que le déraillement serait survenu à la suite de la rupture du câble reliant deux cabines.

«L'inspection visuelle programmée, réalisée le matin du jour de l'accident, n'a détecté aucune anomalie sur le câble», indiquait la note présentant des observations vérifiées, sans conclusions définitives sur l'origine du drame.

Le funiculaire comprend notamment deux wagons jaunes reliés par un câble souterrain, qui équilibre leur poids grâce à une roue réversible située au sommet de la Calçada da Glória, dans un compartiment technique sous terre.

Les enquêteurs ont expliqué que les cabines étaient stationnées dans leurs gares respectives à 18h00 avant le début du parcours s'étendant sur 276 mètres, avec un dénivelé de 45 mètres et une pente moyenne de 18%, avec un nombre de passagers inconnu.

Après avoir avancé d'environ six mètres, elles ont perdu leur stabilité, habituellement assurée par le câble de liaison. La cabine n°2, en bas du parcours, a soudainement reculé tandis que la cabine n°1, en haut du parcours, a poursuivi sa descente en accélérant, malgré les tentatives de freinage du conducteur.

L'accident s'est déroulé en moins d'une minute

Environ 170 mètres après le départ, à l'entrée d'un virage dans la partie finale, le véhicule a déraillé et commencé à se renverser à cause de sa vitesse d'environ 60 km/h, le tout en moins de 50 secondes.

«Le véhicule a totalement perdu son guidage, heurtant latéralement la partie supérieure de la cabine contre le mur de l'immeuble situé du côté gauche de la Calçada, ce qui a initié la destruction de la caisse en bois, puis heurtant frontalement un lampadaire public et un support du réseau aérien électrique de l'ascenseur, les deux en fonte, lesquels ont causé des dégâts très significatifs à la caisse, et terminant peu après son mouvement incontrôlé contre le coin d'un autre immeuble», ont-ils conclu.

Ce rapport permettra notamment de déterminer les indemnisations que les familles des 16 victimes décédées, incluant une Française, ainsi que les personnes blessées percevront.