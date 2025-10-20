Emmanuel Macron en Slovénie : quel est le programme du déplacement du chef de l'Etat ?

Le président Emmanuel Macron sera en Slovénie ces lundi 20 et mardi 21 octobre afin de rencontrer différents dirigeants européens, sur fond de tensions géopolitiques.

Un programme quelque peu chargé pour un déplacement de deux jours. Voici ce qui attend Emmanuel Macron pour son déplacement en Slovénie, organisé ce lundi 20 et ce mardi 21 octobre.

Le chef de l’État, comme chaque année depuis 2016, participera ce lundi au sommet du Med 9 réunissant les dirigeants de neuf pays (Chypre, Croatie, Espagne, Grèce, Italie, Malte, Slovénie, Portugal et France), ainsi que le roi Abdallah II de Jordanie de manière exceptionnelle, à Portoroz.

Au cours de ce sommet annuel, les différents chefs d’État vont se concerter pour développer une «vision commune» sur les grands sujets qui seront ensuite à l'ordre du jour du Conseil de l'UE jeudi à Bruxelles, selon l'Elysée.

une visite d'affaires egalement au programme

Les questions de la mobilisation des avoirs russes gelés en faveur de l’Ukraine et de la contribution européenne à la stabilisation de la bande de Gaza devraient être grandement évoquées.

Dans la foulée du sommet, le président français assistera à la signature d'un accord en matière logistique entre l'armateur français CMA-CGM et le port de Koper, avant des entretiens avec les dirigeants slovènes à Ljubljana.

Le mardi 21 octobre, Emmanuel Macron se rendra à l'usine Renault de Novo Mesto, qui fabriquera des Twingo électriques, pour mettre en avant «l'agenda européen de soutien à la production de petits véhicules électriques abordables made in Europe», comme indiqué par l'Elysée.