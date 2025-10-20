Etats-Unis : face aux retards de SpaceX, la Nasa relance des appels d'offre pour ses missions lunaires

La Nasa, l'agence spatiale américaine, va relancer des appels d'offre pour ses missions vers la Lune après les retards de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, a annoncé son administrateur et ministre des Transports Sean Duffy.

Une nouvelle course à l'espace se prépare, mais elle ne mettra en concurrence que les entreprises américaines. C'est ce qu'a indiqué Sean Duffy, ministre des Transports et administrateur de la Nasa, alors que SpaceX a accumulé des retards dans la course au retour sur la Lune.

«Nous allons avoir une course à l'espace dans le sens d'une concurrence entre les entreprises américaines pour voir qui pourra nous faire revenir sur la Lune en premier», a-t-il déclaré sur la chaîne Fox News. «Je suis en train de lancer ce contrat. Je pense que des entreprises comme Blue vont y participer, et peut-être d'autres».

«J'adore SpaceX. C'est une entreprise incroyable. Le problème est qu'ils sont en retard. Ils ont repoussé leurs délais et nous sommes en compétition avec la Chine», a ajouté Sean Duffy pour justifier ces appels d'offre.

Rivale de SpaceX, Blue Origin est l'entreprise spatiale de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon. Elle est pour l'instant chargée de la cinquième mission de l'ambitieux programme Artémis, qui avait été initié au cours du premier mandat de Donald Trump.

Un retour sur la Lune avant la Chine ?

Le président américain ambitionne un retour de la Nasa le plus rapidement possible sur la Lune et que ses appareils aillent également sur Mars. «Le président et moi voulons revenir sur la Lune au cours de ce mandat présidentiel», qui se termine en janvier 2029, a souligné le ministre.

«Nous avons besoin que les meilleures entreprises avancent à un rythme qui nous ramène sur la Lune en premier», a insisté Sean Duffy sur le réseau social X. «Concurrence et innovation sont les clés de notre domination spatiale», a-t-il poursuivi sur les réseaux, alors que la Chine vise au plus tard 2030 pour sa première mission lunaire habitée.

A little COMPETITION doesn’t hurt and it spurs INNOVATION! 💡



American companies are going to be able to compete to see which one can get us back to the Moon first. 🇺🇸



We going to beat China there and we are going to do it under @POTUS! 🚀 pic.twitter.com/PbZ8gbLSL8 — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 20, 2025

La pression sur la Nasa s'est accentuée ces derniers mois avec le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, alors que de multiples contretemps ont retardé la mission habitée Artémis 2, dont le but est d'envoyer des astronautes vers la Lune, sans s'y poser.

Reportée à plusieurs reprises ces dernières années, elle est maintenant prévue pour début 2026, avril au plus tard, a réaffirmé la Nasa le mois dernier. L'équipage, composé de trois astronautes américains et d'un Canadien, doit être le premier à voyager autour du satellite naturel de la Terre depuis plus de 50 ans.

La mission Artémis 3, qui prévoit le retour des Américains sur la surface lunaire, est prévue à ce stade pour la mi-2027.