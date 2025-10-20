États-Unis : une femme gagne 100.000 dollars à la loterie grâce aux numéros générés par ChatGPT

Une habitante du Michigan a empoché 100.000 dollars au Powerball après avoir joué des numéros proposés par ChatGPT, une victoire inattendue qui relance le débat sur l’usage de l’intelligence artificielle dans les jeux de hasard.

C’est un coup de chance qui fait parler. Tammy Carvey, une habitante du Michigan âgée de 45 ans, a remporté 100.000 dollars lors du tirage Powerball de septembre, dont le jackpot atteignait 1,787 milliard de dollars. Cette dernière avait demandé à ChatGPT de lui proposer des numéros au hasard.

Pour rappel, le Powerball est une loterie américaine où les joueurs choisissent cinq numéros et une boule rouge appelée Powerball. Le jackpot peut atteindre des sommes énormes, Parfois même plusieurs centaines de millions de dollars.

Tammy Carvey turned artificial intelligence into a real-life win when she won a $100,000 Powerball prize with a set of numbers generated by ChatGPT! ➡️ https://t.co/bwL0uJoQ89pic.twitter.com/OGNObNsD0p — Michigan Lottery (@MILottery) October 16, 2025

«J’ai simplement demandé à l’IA de me générer une combinaison Powerball, et ce sont ces numéros-là que j’ai joués», a confié la gagnante à la loterie du Michigan, citée par la chaîne locale KARE 11.

Selon l’organisme, quatre des numéros tirés correspondaient aux boules blanches du Powerball, lui offrant d’abord un gain de 50.000 dollars. Ce n’est qu’en vérifiant son compte en ligne que Tammy Carvey a découvert qu’elle avait activé l’option «Power Play», doublant ainsi son gain à 100.000 dollars. «Mon mari et moi étions sous le choc», raconte-t-elle.

Aucune influence de l'IA sur la génération des chiffres

La quadragénaire prévoit d’utiliser cette somme pour solder le prêt de sa maison et placer le reste. Elle reconnaît ne jouer que lorsque le jackpot dépasse le milliard de dollars.

De son côté, la loterie du Michigan a rappelé que les tirages restaient totalement aléatoires. «Les résultats ne peuvent être influencés ni par l’intelligence artificielle ni par d’autres outils de génération de nombres», précise-t-elle dans un communiqué.

Tammy Carvey n’est pas la seule à avoir tenté sa chance avec l’IA. Une autre joueuse, originaire de Virginie, Carrie Edwards, a également vu cinq de ses numéros correspondre à ceux du tirage. Son ticket lui a rapporté 150.000 dollars grâce à l’option multiplicatrice «Power Play».

Cette victoire est-elle légitime ?

Néanmoins, une question se pose : Tammy Carvey aurait-elle vraiment dû toucher la somme, sachant qu’elle n’est pas à l’origine de la génération des nombres gagnants ?

En réalité, la réponse tient moins à la morale qu’au règlement du jeu. Le Powerball ne récompense pas la créativité ou l’intuition, mais la simple détention d’un ticket validé. Peu importe que les numéros aient été choisis au hasard : ce qui fait foi, c’est le ticket enregistré dans le système officiel.

D’un point de vue éthique, certains pourraient trouver la situation troublante. Gagner une somme colossale grâce à une suite de chiffres produite par une intelligence artificielle peut donner l’impression d’un hasard démultiplié, presque déshumanisé.

Cependant, le principe même du Powerball repose sur cette logique : personne ne «mérite» de gagner, c’est le hasard absolu qui décide. En ce sens, Tammy Carvey n’a fait qu’utiliser un outil pour participer à un jeu de chance, comme d’autres laissent la machine sélectionner leurs numéros automatiquement.

Autrement dit, qu’ils soient choisis par une main, une machine ou une IA, les chiffres gagnants restent les mêmes : seul le ticket compte.