Gaza : ce que l'on sait de l'attaque qui a tué deux soldats israéliens

Ce dimanche 19 octobre, deux soldats israéliens ont été tués dans la bande de Gaza. Selon Tsahal, il s’agirait d’une attaque menée par le Hamas. En représailles, Tsahal a lancé une série de frappes ciblées dans la soirée, avant de rétablir le cessez-le-feu.

Une trêve fragilisée. Ce dimanche 19 octobre, deux soldats israéliens ont été tués lors d'une attaque survenue à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Les victimes sont le major Yaniv Kula, 26 ans, et le sergent Itay Yavetz, 21 ans.

Originaires de Modi’in-Maccabim-Reout, les deux soldats appartenaient au bataillon 932 de la brigade Nahal et participaient à une opération visant à démanteler des infrastructures utilisées par le Hamas. Une mission qui, selon l’armée israélienne s’inscrivait dans les conditions du cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre.

D’après Tsahal, un missile antichar a été tiré sur leur unité, causant la mort des deux soldats et blessant grièvement un troisième membre de leur équipe. Par ailleurs, l’armée israélienne affirme que des terroristes auraient ouvert le feu sur ses soldats «depuis une zone proche de la ligne jaune», rapporte i24News.

Si cette attaque est avérée, elle constituerait une violation manifeste de l’accord de trêve en vigueur entre Israël et Gaza.

Le Hamas nie toute implication dans les attaques

En réponse à l’attaque survenue plus tôt dans la journée, l’armée israélienne a mené une série de frappes aériennes ciblant des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Parmi les objectifs figuraient notamment des tunnels utilisés par l’organisation pour ses activités terroristes et la détention d’otages, ainsi que le secteur de Bureij, situé au centre de l’enclave.

«Conformément aux directives de l’échelon politique, et après une série de frappes significatives en réponse aux violations du Hamas», les troupes israéliennes ont «repris l’application du cessez-le-feu», a ensuite indiqué Tsahal, dans un communiqué publié en soirée.

L’armée a précisé qu’elle «continuera de respecter l’accord de cessez-le-feu», tout en avertissant qu’elle «ripostera avec fermeté à toute nouvelle violation».

De son côté, le Hamas nie toute implication dans les attaques. Le mouvement affirme «rester engagé dans l’accord de cessez-le-feu» et accuse Israël de «chercher des prétextes pour relancer» les hostilités.

Pour l’heure, le calme semble être revenu dans la bande de Gaza.