Gaza : le Hamas sera «éradiqué» s'il ne respecte pas l'accord de cessez-le-feu, prévient Donald Trump

Alors qu’Israël a dénoncé ce dimanche des violations de la trêve par le Hamas à Gaza, Donald Trump a mis en garde l’organisation terroriste ce lundi 20 octobre, qu'il a menacé d'éradication en cas de non-respect de l’accord de cessez-le-feu.

Le président américain hausse le ton. Ce lundi 20 octobre, Donald Trump a mis en garde le Hamas, indiquant qu’il serait «éradiqué» s’il ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

«Nous avons passé un accord avec le Hamas selon lequel ils vont bien se tenir et si ce n'est pas le cas, nous allons les éradiquer, si nécessaire», a ainsi déclaré le président républicain à des journalistes, aux côtés du Premier ministre australien Anthony Albanese qu'il recevait à la Maison Blanche. «Ils seront éradiqués et ils le savent», a-t-il ajouté.

Ce lundi, les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, ont rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, au lendemain de violences meurtrières dans la bande de Gaza ayant fait craindre un effondrement du cessez-le-feu, entré en vigueur le 10 octobre dernier.

Israël a procédé à des frappes dimanche à Gaza en réponse, selon lui, à des attaques du Hamas, qui a lui démenti ces accusations. La Défense civile à Gaza a fait état d'au moins 45 Palestiniens tués dans ces bombardements.

Pas de déploiement américain sur place

Le président américain a toutefois insisté sur le fait que les forces américaines ne s'impliqueraient pas contre le Hamas, affirmant que des dizaines de pays ayant accepté de rejoindre une force internationale de stabilisation pour Gaza «seraient ravis d'intervenir».

«De plus, Israël interviendrait en deux minutes si je le lui demandais», a ajouté Donald Trump. «Mais pour l'instant, nous ne l'avons pas demandé. Nous allons laisser une petite chance et espérer que les violences diminueront un peu. Mais pour l'instant, vous savez, ce sont des gens violents», a-t-il poursuivi.

Donald Trump a encore estimé que le Hamas était désormais beaucoup plus faible, d'autant plus que l'Iran, son principal soutien dans la région, était peu susceptible d'intervenir en sa faveur après les frappes américaines et israéliennes plus tôt cette année sur le territoire de la République islamique.