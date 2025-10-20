Guerre en Ukraine : les Etats membres de l'UE donnent leur feu vert sur l'interdiction d'importer du gaz russe d'ici à fin 2027

L'interdiction d'importer du gaz naturel russe dans l'Union européenne d'ici à fin 2027 a été approuvée ce lundi par la majorité des Etats membres, à l'occasion d'une réunion des ministres européens de l'Energie à Luxembourg.

Un choix clair. Les Etats membres de l'UE ont décidé ce lundi de l'interdiction d'importer du gaz naturel russe dans l'enceinte de l'Union européenne d'ici à fin 2027.

Réunis à Luxembourg, capitale de l'Etat éponyme, les ministres européens de l'énergie ont voté à la majorité cette mesure qui doit désormais être négociée avec le Parlement européen.

Le Danemark, qui exerce la présidence tournante de l'UE jusqu'à la fin de l'année, espère parvenir à une adoption définitive avant la fin de l'année.

Plusieurs pays très dépendants

Cette décision, qui s'inscrit dans la continuité des sanctions infligées par l'UE à Moscou, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022, n'a pas fait l'unanimité, surtout auprès de pays très dépendants.

En effet, la Slovaquie et la Hongrie, deux Etats enclavés et très dépendants des hydrocarbures russes, se sont opposés à l'interdiction.

Depuis 2024, la part des hydrocarbures russes importés dans l'UE ne représentait que 19% du total, contre 45% en 2021, avant l'invasion du Donbass par les troupes de Vladimir Poutine.

A noter qu'au printemps dernier, la Commission européenne avait aux Etats membres un arrêt total des importations de gaz russe d'ici à fin 2027, avant d'avancer, en septembre, cette date-butoir à la fin 2026, en ce qui concerne les importations de gaz naturel liquéfié (GNL).