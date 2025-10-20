OTAN : en quoi consiste l'exercice militaire «Dacian Fall» qui démarre ce lundi en Roumanie

À partir de ce lundi 20 octobre, et ce jusqu'au 13 novembre, la France ainsi que neuf autres États membres de l'Otan participent à une opération militaire baptisée «Dacian Fall», en Roumanie et Bulgarie.

Le «Dacian Fall 2025» devait initialement se dérouler en mai dernier. Problème : la Roumanie, pays hôte avec la Bulgarie, a connu quelques turbulences politiques à cette même période. Après un coup de théâtre en décembre dernier avec l’annulation du scrutin sur fond de suspicion d’ingérence russe, l'élection présidentielle de Roumanie s'est finalement déroulée en mai, pour une victoire finale du candidat pro-européen Nicusor Dan.

Cinq mois plus tard, dix États membres de l'Otan se retrouvent ce lundi 20 octobre en Roumanie et en Bulgarie jusqu'au 13 novembre. Parmi les participants : ceux présents depuis la signature du Traité de l'Atlantique Nord le 4 avril 1949 (Belgique, France, Italie, Luxembourg, Portugal), mais aussi la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie et l'Espagne, sans oublier l'un des nouveaux venus, la Macédoine du Nord (en 2020).

Si la «Dacian Fall 2025», également appelée la «DAFA 2025», prendra part dans le quartier général de la Division multinationale Sud-Est à Bucarest, les troupes se répartiront dans diverses zones d'entraînement de Roumanie (Cincu, smârdan, le cap Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârtisoara) et de Bulgarie (Novo Selo).

Quel apport français dans cet exercice ?

Parmi les 5.000 soldats convoqués pour le «Dacian Fall», près de la moitié (2.400) proviennent de France, plus précisément de la 7e Brigade blindée. Ce choix n'a rien d'anodin. Habituée des lieux roumains, la 7e BB, qui est l'une des deux brigades blindées de l'armée de Terre, est forte de 7.500 hommes et femmes, indique le ministère des armées.

Dans le cadre de la mission Aigle, la France est présente en Roumanie depuis près de trois ans, où son armée dirige un bataillon multinational composé de 1.500 militaires, dont 700 soldats français.

D'autant plus que la 7e BB possède un équipement blindé qui l'amène à des engagements massifs et prolongés de haute intensité, de quoi parfaitement correspondre à cet exercice puisqu'elle est naturellement vouée à l'engagement en milieu interarmées et multinational.

Quels objectifs ?

Au cours de ces 25 jours, plus de 5.000 soldats et 1.200 véhicules se retrouveront. L'objectif pour l'Otan : détenir une équipe militaire plus solide et adaptée, mais aussi tester et améliorer ses capacités logistiques et sa mobilité militaire.

De son côté, la France va se servir de cet exercice afin de faire un point sur sa capacité, ou non, à déployer depuis son territoire, une brigade opérationnelle de plusieurs milliers de soldats en seulement dix jours sur le flanc est de l'Otan.