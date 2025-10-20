Toute l’actu en direct 24h/24
Un objet non identifié percutant le pare-brise d’un Boeing 737 et blesse le pilote : ce que l’on sait

Le bras du pilote a été touché par les débris. [JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Un vol de la compagnie américaine United Airlines a été contraint d'atterrir en urgence après qu'un objet non identifié a percuté le pare-brise de l'engin, un Boeing 737 MAX 8, blessant au passage un des pilotes.

Un accident rarissime qui laisse la Federal Aviation Administration (FAA) en plein doute. Aux États-Unis, le vol 1093 d'United Airlines a dû se poser à l'aéroport de Salt Lake City, dans l'Utah, après avoir été percuté par un objet non identifié au niveau du pare-brise, blessant un des deux pilotes de ce Boeing 737 MAX 8.

Selon les autorités et la compagnie aérienne américaine, l'incident est survenu alors que l'avion volait à une altitude de 36.000 pieds d'altitude, soit près de 11.000 mètres.

Ce choc a grandement endommagé le pare-brise et a blessé un pilote, qui s'est retrouvé avec le bras ensanglanté, nécessitant un atterrissage d'urgence.

Un choc aux circonstances inconnues

«Le vol 1093 a atterri sans incident à Salt Lake City afin d’examiner les dommages à son pare-brise. Un autre appareil a pris en charge les passagers vers Los Angeles et notre équipe de maintenance inspecte actuellement l’avion», a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué.

De son côté, la FAA enquête sur les circonstances de l'incident. Si l'impact avec un oiseau, des débris terrestres ou de la grêle est exclu, la probabilité qu'un débris spatial blesse un pilote lors d'un vol commercial est d'environ 1 sur 1 trillion.

