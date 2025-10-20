Union européenne : quelles sont les mesures envisagées pour lutter contre la flotte fantôme russe ?

Afin de lutter contre la flotte fantôme de pétroliers utilisés par la Russie pour contourner les sanctions occidentales contre ses exportations de brut, l'Union européenne veut passer à l'offensive.

L’Union européenne s’apprête à durcir le ton face à la «flotte fantôme» de pétroliers russes, qui permet à Moscou de contourner les sanctions imposées sur ses exportations de brut.

Selon des estimations, cette flotte-fantôme impliquerait entre 600 et 1.400 bâtiments liés à la Russie, naviguant dans les zones grises du commerce maritime mondial. Ce phénomène inquiétant gagne de l'ampleur dans les eaux internationales depuis plusieurs années.

Face à cette machinerie navale, l’Union européenne n’entend plus rester spectatrice. Lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, les Etats membres examineront une série d’options.

Des inspections à bord

«Nous devrions réfléchir davantage à ce sujet, être plus créatifs, parce qu'ils (les Russes) le sont aussi en contournant» les sanctions, a déclaré lundi la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas, à son arrivée à Luxembourg.

Parmi les options étudiées, l’UE analyse notamment la possibilité de mener des inspections à bord de ces pétroliers.

Selon un document consulté par l’AFP, il s’agirait de négocier des accords avec les pays dont le pavillon est utilisé par ces navires de la flotte fantôme russe, pour permettre des «inspections pré-autorisées dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer».

«Plus de 30 milliards d'euros» pour le budget de la Russie

Par ailleurs, dans le cadre de cette convention, l’UE souhaite mettre en œuvre un nouvel «instrument» juridique pour mieux «répondre aux préoccupations liées à la flotte fantôme».

«Nous allons entraver la circulation de ces navires, après les avoir sanctionnés, en partenariat avec les pays membres de la coalition des volontaires», a déclaré lundi de son côté le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à Luxembourg.

D'après Emmanuel Macron, le commerce pétrolier imputé à cette flotte fantôme représente «plus de 30 milliards d'euros» pour le budget de la Russie, et permet de financer «30 à 40% de son effort de guerre» contre l'Ukraine.