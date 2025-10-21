Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Accord de paix à Gaza : la dépouille rendue lundi identifiée comme étant celle du soldat Tal Haïmi

Tal Haïmi avait été enlevé le 7 octobre 2023. [Bring Them Home Now/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La dépouille qui a été rendue ce lundi 20 octobre par le Hamas, a été identifiée comme étant celle du soldat israélien Tal Haïmi.

Une nouvelle victime de la barbarie identifiée. Ce mardi, Israël a indiqué que la treizième dépouille d'otage, rendue lundi par le Hamas, était celle de Tal Haïmi, un sous-officier tué le 7 octobre 2023.

«À l’issue du processus d’identification mené par l'Institut national de médecine légale [...] des représentants de [l'armée] ont informé la famille de l’otage, le sergent-chef Tal Haïmi que leur proche avait été ramené en Israël et que son identification avait été achevée», peut-on lire dans un communiqué.

Mort au combat le 7 octobre 2023

Tal Haïmi, âgé de 41 ans, était marié et père de quatre enfants. Il travaillait comme ingénieur en mécanique et était également commandant de la milice de défense du kibboutz Nir Yitzhak. 

Sur le même sujet «Je ne me souvenais plus qu'il y avait la guerre» : blessé à Gaza et plongé dans le coma pendant plus de deux mois, ce soldat israélien témoigne Lire

Il a été tué lors de l’attaque du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023, avant d'être emmené à Gaza pour servir d’otage. 

GazaIsraël

À suivre aussi

«Je ne me souvenais plus qu'il y avait la guerre» : blessé à Gaza et plongé dans le coma pendant plus de deux mois, ce soldat israélien témoigne
Gaza : le Hamas sera «éradiqué» s'il ne respecte pas l'accord de cessez-le-feu, prévient Donald Trump
Gaza : ce que l'on sait de l'attaque qui a tué deux soldats israéliens

Ailleurs sur le web

Dernières actualités