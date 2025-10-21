Algérie : un opposant au régime condamné à deux ans de prison ferme pour «outrage au président»

L'opposant algérien Fethi Ghares, figure de la gauche laïque, a été condamné ce mardi à deux ans de prison ferme notamment pour «outrage au président de la République», a indiqué son avocat.

Alors que l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal demeure détenu en Algérie depuis près d’un an pour «atteinte à l’unité nationale», un autre opposant au régime, Fethi Ghares, figure de la gauche laïque, a été condamné ce mardi à deux ans de prison ferme pour «des déclarations concernant le président de la République», a précisé son avocat Me Abdelghani Badi, qui a annoncé un recours en appel. Fethi Ghares reste en liberté provisoire jusqu'au jugement en appel.

Fethi Ghares était poursuivi pour «outrage à corps constitué» et «propagation de fausses informations susceptibles de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publique», selon cette avocate. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook après l'ouverture du procès le 14 octobre, Fethi Ghares a précisé qu'on lui reprochait d'avoir critiqué le président Abdelmadjid Tebboune lors d'une rencontre avec des médias où il avait annoncé une révision de la loi électorale et des partis.

Ses déclarations lui avaient valu d'être arrêté le 29 septembre à son domicile. L'opposant a aussi écopé d'une amende de 300.000 dinars (2.000 euros environ), a précisé Me Fetta Saddat, un autre avocate de Fethi Ghares. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet.

Plusieurs condamnations ces dernières années

Fethi Ghares a été condamné et emprisonné à plusieurs reprises ces dernières années, généralement pour des critiques à l'égard du président Tebboune. Il avait ainsi été arrêté fin août 2024, peu avant l'élection présidentielle du 7 septembre pour «outrage au président Tebboune». En première instance, il avait écopé d'un an de prison ferme en janvier, une peine confirmée en appel le 21 mai. Il s'est pourvu en Cassation et a été laissé en liberté en attendant.

Arrêté et écroué fin juin 2021 pendant le Hirak, le mouvement pro-démocratie qui avait chassé du pouvoir l'ex-président Abdelaziz Bouteflika deux ans plus tôt, l'opposant avait été condamné en janvier 2022 en première instance à deux ans de prison. Il avait été libéré en mars 2022 après avoir bénéficié d'une réduction de sa peine en appel. Son parti, le Mouvement démocratique et social (MDS), très en pointe pendant le Hirak, a été interdit en février 2023.