Californie : alors qu'il fuit la police, un homme trébuche sur l'autoroute et se fait violemment percuter par une voiture

En Californie, alors qu'un homme essayait de fuir la police en quittant son véhicule, il a été percuté mortellement par un autre automobiliste. La scène a été diffusée en direct sur les télévisions américaines.

Des images horribles. Aux Etats-Unis, une course poursuite a viré au drame. En descendant de sa camionnette sur une autoroute, un homme a été renversé par un autre véhicule lancé à pleine vitesse. Il est décédé sur le coup.

L'individu mort à Los Angeles ce lundi 20 octobre au soir avait d'abord sauté hors de son véhicule, sur cette voie rapide. Il était poursuivi par les autorités locales pour avoir volé la camionnette qu'il conduisait. En tentant de fuir à pied, en traversant cet axe fortement emprunté, il a subi un accident mortel.

Comme souvent aux Etats-Unis, la course poursuite était diffusée en direct sur les chaînes régionales grâce à des hélicoptères filmant la scène. Par la suite, les images n'ont pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. Âmes sensibles s'abstenir.

Californie, USA 🇺🇸 : Un homme fuyant la police en est décédé après avoir tenté de s'échapper de son véhicule et de traverser une autoroute à pied. Il a été percuté par une voiture alors que la poursuite était retransmise en direct à la télévision.pic.twitter.com/yctw7nUbMz — DIRECT.NEWS (@_Direct_News) October 21, 2025

L'homme n'a pas encore été identifié par le médecin légiste du comté. Il est mort sur l'autoroute 110 de la ville californienne, malgré la prise en charge rapide des ambulanciers. Le suspect est décédé sur place, a indiqué le service d'incendie de Los Angeles. Par ailleurs, des agents de la protection animale ont été appelés sur place pour extraire un chien de la camionnette.