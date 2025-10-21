Corée du sud : un mort et huit blessés après qu’une femme a tué un cafard à l’aide d’un lance-flammes artisanal

En Corée du Sud, une femme d’une vingtaine d’années a provoqué ce lundi un incendie meurtrier en tentant de tuer un cafard avec un lance-flammes artisanal. Elle a involontairement causé la mort d’une voisine et blessé huit autres personnes.

Ce qui devait être une simple chasse au cafard s’est transformé en tragédie. En Corée du Sud, une femme d’une vingtaine d’années a déclenché un incendie meurtrier après avoir tenté d’éliminer un insecte avec un lance-flammes artisanal, rapporte la BBC.

Selon la police d’Osan, au sud de Séoul, la jeune femme aurait voulu «brûler» l’animal à l’aide d’un briquet et d’un spray inflammable. Une technique dangereuse, popularisée sur les réseaux sociaux, où des internautes exhibent leurs méthodes extrêmes pour se débarrasser des nuisibles.

Un incendie dans tout l’immeuble

La manœuvre a viré au cauchemar. L’appartement a rapidement pris feu et les flammes se sont propagées à plusieurs étages au sein de l’immeuble.

Une voisine, une trentenaire d’origine chinoise, a perdu la vie en tentant d’échapper à la fumée. Coincée dans son logement avec son mari et leur bébé, elle aurait chuté en essayant de fuir par la fenêtre du 5ᵉ étage. Huit autres habitants ont intoxiqués.

Les enquêteurs ont demandé un mandat d’arrêt contre l’auteure présumée, désormais poursuivie pour homicide involontaire.