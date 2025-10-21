Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Deux cercueils ont été remis à la Croix-Rouge par le Hamas ce mardi, annonce l'armée israélienne

Quinze dépouilles d'otages étaient encore détenues dans la bande de Gaza ce mardi. [Dawoud Abu Alkas/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Croix-Rouge a récupéré «deux cercueils» contenant des dépouilles détenues dans la bande de Gaza, a confirmé l’armée israélienne ce mardi. L'identification des corps est en cours et doit permettre de confirmer qu'il s'agit bien d'otages israéliens. 

Deux nouvelles dépouilles ont été restituées à la Croix-Rouge ce mardi par le Hamas, a confirmé l’armée israélienne dans un communiqué. L’identité des corps doit encore être vérifiée pour permettre d'affirmer qu'il s'agit bien d'otages israéliens. 

Treize corps d'otages détenus à Gaza ont été pour l'heure restitués sur les 28 que le mouvement islamiste s'est engagé à rendre à Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Plus d'informations à suivre...

OtagesIsraëlHamas

À suivre aussi

Accord de paix à Gaza : la dépouille rendue lundi identifiée comme étant celle du soldat Tal Haïmi
Accord de paix à Gaza : combien de dépouilles d'otages sont-elles toujours aux mains des terroristes du Hamas ?
Accord de paix à Gaza : les terroristes du Hamas affirment avoir retrouvé une 13e dépouille d'otage

Ailleurs sur le web

Dernières actualités