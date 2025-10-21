Deux cercueils ont été remis à la Croix-Rouge par le Hamas ce mardi, annonce l'armée israélienne

La Croix-Rouge a récupéré «deux cercueils» contenant des dépouilles détenues dans la bande de Gaza, a confirmé l’armée israélienne ce mardi. L'identification des corps est en cours et doit permettre de confirmer qu'il s'agit bien d'otages israéliens.

Treize corps d'otages détenus à Gaza ont été pour l'heure restitués sur les 28 que le mouvement islamiste s'est engagé à rendre à Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

