États-Unis : un violeur, qui avait simulé sa mort pour échapper à la justice, condamné à 5 ans de prison

Un Américain, qui avait fait croire à son entourage qu’il était mort en 2019, afin d’échapper à la justice, a été condamné, ce lundi 20 octobre 2025, à cinq ans de prison pour viol.

Il aura tout tenté pour échapper à la justice, jusqu’à simuler sa propre mort, mais finalement sans succès. Un Américain, retrouvé en Écosse en 2021 après avoir disparu en 2019, a été condamné ce lundi 20 octobre 2025 à cinq ans de prison pour le viol de son ex-petite amie en 2008.

Mais Nicholas Rossi, de son vrai nom Nicholas Alahverdian, pourrait même rester derrière les barreaux jusqu’à la fin de sa vie.

Car selon les lois de l’Utah (ouest des États-Unis), où l’homme de 38 ans a été condamné, c’est une commission judiciaire qui décidera quand ce dernier sera remis en réalité liberté.

«La seule peine appropriée dans cette affaire est de vous envoyer en prison», a déclaré le juge Barry Lawrence, en dénonçant sa «conduite trompeuse».

Retrouvé en Écosse grâce au Covid-19

Afin d’échapper à la justice américaine, Nicholas Rossi s’était rendu au Royaume-Uni, en 2019, tout en faisant croire à son entourage qu’il souffrait d’un cancer à un stade avancé. Avant de disparaître des radars, ce dernier avait même fait publier une notice nécrologique en ligne afin de simuler sa mort.

Mais ce dernier a été retrouvé en octobre 2021. Visé par une notice d’Interpol, il avait été arrêté à Glasgow en Écosse alors qu’il s’était rendu dans un hôpital pour se faire soigner du Covid-19. Lors de son arrestation, ce dernier, alors âgé de 34 ans, avait prétendu, avec un accent britannique, être un orphelin irlandais sous une fausse identité du nom d’Arthur Knight.

Mais la police et les soignants de l’établissement l’avaient identifié comme Nicholas Rossi, et pour cause : ses tatouages correspondaient à la description d’Interpol.

Nicholas Rossi a soutenu être victime d’une erreur d’identité, allant jusqu'à avancer que ses empreintes, relevées à l’hôpital, auraient été échangées afin de le faire passer pour l’homme recherché.

Lors de la procédure d’extradition, il s’est également affiché en fauteuil roulant électrique avec un masque à oxygène alors qu’il n’y avait aucune raison médicale, a jugé un médecin, qualifiant ses jambes de «fortes et athlétiques».

Condamné dans le passé pour d’autres crimes sexuels

Ce dernier, qui a fini par reconnaître sa véritable identité en 2024, avait aussi déjà été accusé ou condamné dans d'autres affaires d'agression et de crimes sexuels impliquant des femmes avec lesquelles il était en relation.

Par exemple, dans un procès séparé en septembre, Nicholas Rossi a été déclaré coupable d'un autre viol aux États-Unis, commis lui aussi en 2008. Sa peine dans cette affaire doit être prononcée en novembre.