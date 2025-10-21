Guerre en Ukraine : pour Volodymyr Zelensky, la ligne de front doit servir de «base» aux négociations

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé ce mardi, dans une déclaration commune avec les dirigeants européens, que la ligne de front actuelle devait servir de «base» aux discussions avec la Russie.

Une position très claire. Dans un communiqué commun signé par Volodymyr Zelensky et ses alliés européens, notamment l'UE, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou encore l'Italie, le président ukrainien a martelé que la ligne de front actuelle devait servir de point de départ aux tractations avec la Russie.

«Nous soutenons fermement la position du président Trump selon laquelle les combats doivent cesser immédiatement, et que la ligne de contact actuelle doit servir de base pour les négociations», ont plaidé les chefs d'Etat.

«Nous restons attachés au principe selon lequel les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force», ajoutent-ils toutefois, en s'engageant également à maintenir leur soutien pour que l'Ukraine reste «dans la position la plus forte possible».

Le sommet Trump-Poutine à Budapest s'éloigne

Le président américain Donald Trump devrait bientôt rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine à Budapest, même si le Kremlin a précisé ce mardi qu'«aucun délai précis» n'a été fixé pour cette rencontre qui doit être précédée d'un travail préparatoire.

Moscou a même jugé «prématuré» d'envisager un calendrier pour la rencontre entre les chefs de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et américain Marco Rubio, censée ouvrir la voie au prochain sommet Poutine-Trump envisagé à Budapest sur la guerre en Ukraine.

Les Etats-Unis demandent à l'Ukraine de céder le Donbass

Surtout, les récentes déclarations d'un haut responsable ukrainien au sujet de la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump qui a eu lieu vendredi 17 octobre à Washington n'incite pas à l'optimisme.

S'exprimant sous couvert de l'anonymat, il a expliqué à l'AFP que le président américain avait exhorté son homologue ukrainien à retirer ses troupes des territoires qu'elles contrôlent encore, notamment dans le Donbass, au cours d'une discussion qualifiée de «tendue et difficile».

Malgré tout, les alliés européens de l'Ukraine doivent se retrouver jeudi à Bruxelles, à l'exception du Premier ministre britannique Keir Starmer, pour un sommet européen au cours duquel ils espèrent se mettre d'accord sur un soutien financier pérenne à l'Ukraine.

Une réunion de la «coalition des volontaires», qui rassemble les soutiens de Kiev, est également prévue vendredi. «Nous élaborons des mesures pour utiliser pleinement la valeur des actifs souverains immobilisés de la Russie, afin que l'Ukraine dispose des ressources nécessaires», ont écrit les dirigeants européens.

La cheffe de la politique étrangère européenne, Kaja Kallas, a déclaré lundi 20 octobre qu'il y avait un «large soutien» au sein de l'Union européenne à la proposition de mobiliser ces avoirs russes gelés pour accorder à Kiev un prêt de 140 milliards d'euros.