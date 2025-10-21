Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky va-t-il participer à la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine ?

Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer à Budapest avant la fin octobre, Volodymyr Zelensky a dit être en attente d'une invitation.

Pour la deuxième fois, Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se retrouver dans le but de trouver une issue à la guerre en Ukraine. Les deux dirigeants ont prévu une rencontre prochaine à Budapest et Volodymyr Zelensky a dit être prêt à se joindre à eux s'il était convié.

Pour l'heure, la date de ce sommet n'est pas connue mais, d'après le délai souhaité par Donald Trump, elle devrait avoir lieu d'ici au 30 octobre.

«Si je suis invité à Budapest, s'il s'agit d'une invitation sous la forme d'une rencontre à trois, ou comme on l'appelle, d'une diplomatie itinérante, où le président Trump rencontre Poutine et où le président Trump me rencontre, alors, sous une forme ou une autre, nous nous mettrons d'accord», a déclaré le président ukrainien lors d'une conférence de presse.

Over two hours of a pointed conversation with the President of the United States @POTUS that can really help bring this war closer to an end. We discussed all key issues – our positions on the battlefield, long-range capabilities and air defense, and, of course, diplomatic… pic.twitter.com/5EeXv9AYg7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2025

Il a toutefois émis quelques réserves concernant le choix de Budapest, la capitale hongroise n'étant pas «le meilleur lieu pour cette réunion» selon lui. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, est en effet resté très conciliant avec Vladimir Poutine concernant l'invasion de l'Ukraine, tout en se montrant très critique envers Volodymyr Zelensky.

Vendredi, le président ukrainien s'est rendu à Washington où il a expliqué à ses interlocuteurs américains que «la position de l'Ukraine n'avait pas changé». Cela signifie que le pays rejette toujours les conditions posées par la Russie pour aboutir à la paix, notamment le retrait des forces ukrainiennes de la totalité du Donbass, région industrielle de l'est de l'Ukraine que Moscou veut annexer.

«Respectez la ligne de front»

Volodymyr Zelensky a aussi tenté, en vain, de convaincre le président américain de livrer des missiles Tomahawk à Kiev. Il a par ailleurs indiqué que son pays a besoin de 25 systèmes antiaériens américains Patriot supplémentaires, une arme moderne et coûteuse, pour faire face aux frappes de missiles russes.

Pour cela, il a dit avoir «engagé des discussions avec des entreprises du secteur de la défense». Sachant que les Etats-Unis ne fournissent plus à l'Ukraine que des armements payés par les Européens, l'argent pour ces Patriot devrait«provenir de l'utilisation des avoirs russes gelés», a plaidé le président ukrainien.

Après sa rencontre avec son homologue ukrainien vendredi, Donald Trump a écrit sur son réseau Truth social qu'il souhaitait voir Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, trouver un accord et «s'arrêter où ils sont».

«Laissons-les clamer victoire tous les deux, que l'histoire décide. Assez de tirs, assez de mort [...] Respectez la ligne de front, où qu'elle se trouve, sinon cela deviendra trop compliqué».