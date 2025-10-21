Italie : le procès d'une ONG de secours aux migrants s'ouvre ce mardi

Le procès de membres de l'ONG Mediterranea Saving Humans (MSH), accusée d'avoir reçu de l'argent du géant danois du transport maritime AP Moeller-Maersk après avoir recueilli des migrants bloqués à bord d'un de ses cargos, s’ouvre ce mardi en Italie.

Le procès de membres de l'ONG Mediterranea Saving Humans (MSH), accusés d’«association criminelle visant à favoriser l'immigration illégale», s’ouvre ce mardi en Italie. Ces derniers sont suspectés d'avoir reçu une contrepartie financière provenant du géant danois du transport maritime AP Moeller-Maersk après avoir recueilli des migrants bloqués à bord d'un de ses cargos.

Selon l'accusation, Maersk aurait versé 125.000 euros à Idra, une société qui chapeaute MSH, juste après que l'ONG a récupéré en septembre 27 migrants ayant passé plus d'un mois sur l'un des cargos du transporteur danois.

Plusieurs cadres amenés à comparaître

Luca Casarini, fondateur de MSH ; Pietro Marrone, commandant du navire de secours aux migrants ; Alessandra Metz, représentante légale de la société Idra Social Shipping et Giuseppe Caccia, vice-président du conseil d'administration d'Idra, vont notamment comparaître mardi.

Trois membres d'équipage seront aussi sur le banc des accusés au tribunal de Raguse en Sicile : la médecin Agnese Colpani, le secouriste Fabrizio Gatti et le technicien de bord Georgios Apostolopoulos.

«Nous pouvons le prouver»

Les ONG de secours aux migrants opérant entre la Libye, Malte et l'Italie sont souvent critiquées dans la péninsule, et parfois même accusées de collusion avec les trafiquants de migrants.

En septembre 2020, l'intervention de Mediterranea avait permis de résoudre le problème posé par la présence de migrants secourus par le cargo Maersk Etienne et bloqués à son bord en raison du refus de Malte et de l'Italie de les accueillir. Les migrants avaient été finalement transférés à bord du navire Mare Jonio de Mediterranea.

A l'époque, Luca Casarini, cité par des médias, avait affirmé que l'argent reçu n'avait «rien à voir» avec les activités de secours aux migrants. «Nous pouvons le prouver», avait-il ajouté, affirmant que cet argent correspondait à un paiement pour une mission de consultation sur la gestion des ports.

La détention du navire suspendue début octobre

«Après le sauvetage dramatique du 21 août, nous avions choisi de refuser le lointain port de Gênes et de mettre le cap sur Trapani pour débarquer les personnes secourues au large des côtes libyennes. Le ministère de l'Intérieur avait imposé une détention de 60 jours et une amende de 10.000 euros à notre navire», a résumé MSH dans un communiqué.

Dopo il drammatico salvataggio del 21 agosto, avevamo scelto di rifiutare il porto lontano di Genova e fare rotta su Trapani per sbarcare le persone soccorse al largo della Libia.



Il Viminale aveva imposto 60 giorni di fermo e una multa di 10mila euro alla nostra nave. 2/4 — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) October 8, 2025

La suspension du navire a été finalement été levée le 8 octobre dernier par le tribunal de Trapani, déclarant ainsi illégitime la mesure du ministère de l'Intérieur en la matière.