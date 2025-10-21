Mort de Charlie Kirk : les ventes de Bibles ont bondi aux États-unis après l'assassinat de l'influenceur conservateur

À la suite de l'escalade de violences récente aux États-Unis, particulièrement l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk le 10 septembre dernier, les ventes de bibles ont explosé, selon de nouvelles données.

La bonne parole abondamment diffusée. Alors que la Bible demeure l’un des livres les plus vendus au monde, les ventes de l'ouvrage se sont encore un peu plus amplifiées, augmentant de 36% aux États-Unis en septembre, par rapport à l'année dernière, notamment à la suite du décès de Charlie Kirk, influenceur trumpiste assassiné le 10 septembre.

Selon les données de Circana BookScan, ce mois a marqué le pic de ventes bibliques de l'année, passant d'une moyenne d'1,5 million d'exemplaires par mois à 2,4 millions après la mort du militant, tué d'une balle dans le cou sur un campus universitaire de l'Utah à l'âge de 31 ans.

«Le mois de septembre a apporté une vague d’événements troublants – violence, tensions géopolitiques et incertitude économique – soulignant une tendance : en temps de crise, davantage de personnes se tournent vers la foi pour trouver réconfort et soutien», a déclaré Brenna Connor, analyste chez Circana BookScan, au Wall Street Journal.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes du livre sacré ont progressé de 11% comparées à la même période l'année précédente, malgré un recul de 1% de la distribution globale de bibles imprimées aux États-Unis durant cette même période.

«Ils ont commencé à réfléchir à leurs convictions»

En outre, l'éditeur HarperCollins Christian Publishing a également noté un intérêt croissant chez les personnes âgées de 18 à 34 ans, principales cibles des débats universitaires de Charlie Kirk, durant lesquels il évoquait régulièrement sa foi chrétienne.

La mort du «martyr de la vérité et de la liberté», selon le président américain Donald Trump, a «réveillé beaucoup de gens», a affirmé Mark Schoenwald, président-directeur général de HarperCollins Christian Publishing, au Journal. «Ils ont commencé à réfléchir à leurs convictions et aux raisons qui les motivent», a-t-il ajouté.

Lors des funérailles en grande pompe du militant conservateur, son épouse Erika a affirmé que sa mort avait provoqué un renouveau religieux à travers le pays. «La semaine dernière, nous avons vu des gens ouvrir une bible pour la première fois depuis dix ans. Nous avons vu des gens prier pour la première fois depuis leur enfance. Nous avons vu des gens assister à un office religieux pour la première fois de leur vie», a-t-elle déclaré, précisant avoir pardonné à l'auteur des faits présumé.

La hausse des ventes de bibles et de guides d'étude indique une volonté d'approfondir la compréhension des textes sacrés, d'après James Borrero , propriétaire de la librairie chrétienne Cornerstone à Vineland, dans le New Jersey. «Depuis la fusillade de Charlie Kirk, on assiste à un véritable réveil, non seulement pour les bibles, mais aussi pour tous les objets liés au christianisme. Même des gens comme mon père, qui ne l'avaient jamais connu, ont été touchés par sa mort», a-t-il expliqué au média.