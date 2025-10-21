Royaume-Uni : la toute première présentatrice générée par l’IA apparaît à la télévision britannique

Une chaîne de télévision britannique a surpris ses téléspectateurs en ayant recours à une présentatrice créée par intelligence artificielle dans l'une des ses émissions, lundi 21 octobre au soir.

L'intelligence artificielle envahit déjà nos écrans. Ce lundi 21 octobre, une présentatrice numérique s'est adressée aux téléspectateurs de la chaîne Chanel 4, diffusée au Royaume-Uni. Elle a été générée pour évoquer l'impact de l'IA sur le marché du travail, à son image.

«L'IA va toucher la vie de tout le monde dans les prochaines années. Et pour certains, elle va leur faire perdre leur emploi», a-t-elle expliqué en direct. Nommée Aisha Gaban, cette femme brune aux cheveux mi-longs a notamment nommé quelques secteurs d'activité qui pourraient être touchés par cette concurrence digitale : «Les employés des centres d'appels ? Les agents du service clientèle ? Peut-être même les présentateurs de télévision comme moi».

Le public trompé

Derrière leur écran, les personnes à l'écoute de ce message n'ont appris qu'à la fin de l'émission qu'Aisha Gaban n'était pas humaine. Elle s'est contentée d'expliquer : «Je n'existe pas», comme on peut le voir sur le clip qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agissait ainsi donc de la première présentatrice générée par l'IA sur la télévision britannique.

The U.K.’s first AI news anchor shocks @Channel4 viewers



🎬 Channel 4’s special “Will AI Take My Job?” looked like a regular documentary on automation, until the very last minute.



That’s when the host revealed the truth: she wasn’t real.



🧩 The “presenter” was a fully… pic.twitter.com/G7gsAih8mq — Eugenio Fierro (@EugenioFierro3) October 21, 2025

Ensuite, elle a expliqué comment cette illusion a été rendue possible, affirmant qu'elle n'était «pas sur place pour couvrir le sujet», elle qui avait été représentée en duplex. «Mon image et ma voix ont été générées à l'aide de l'IA», a-t-elle précisé, alors qu'elle apparait tout au long du documentaire depuis différents endroits.

Cette chaîne de télévision est particulièrement investie sur la thématique des effets de l'intelligence artificielle sur l'emploi, à court, moyen et long terme. Un documentaire appelé «Will AI take my job» (que l'on peut traduire par : «L'IA va-t-elle voler mon emploi ?»), s'intéressant aux transformations du monde du travail avec l'IA, avait notamment été diffusé lors de l'émission «Dispatches».

Dans une étude menée par le think tank McKinsey Global Institute, appelée L'IA et l'évolution des compétences en France, les analystes anticipent que, d'ici à 2030, 27% des tâches actuellement effectuées dans le pays pourraient être confiées à l'intelligence artificielle.

Chanel 4 dénonce «le potentiel perturbateur de l'IA»

Face à ce constat, la chaîne responsable de ce coup de communication particulièrement commenté sur les réseaux sociaux se positionne en faveur de la protection des activités humaines. «Notre priorité reste un journalisme de qualité, vérifié, impartial et digne de confiance, ce que l'IA n'est pas capable de produire», a expliqué Louisa Compton, responsable de l'information au sein de la chaîne, soulignant qu'il n'y aurait pas d'autre présentateur numérique à l'antenne.

Chanel 4 espère que cette apparition de la désormais célèbre Aisha Gaban constituera «un rappel utile du potentiel perturbateur de l'IA et de la facilité avec laquelle il est possible de tromper le public avec des contenus qu'il n'a aucun moyen de vérifier».

Si ce n'est pas la première fois qu'un animateur ou une animatrice généré par IA investit le petit écran, il s'agit de la première utilisation de son image pour avertir quant à un potentiel remplacement des humains sur certaines tâches professionnelles. D'autres présentateurs numérisés avaient déjà été diffusés, notamment en Inde et au Koweit. En 2018, des journaux de l'agence de presse officielle chinoise Xinhua avaient même été présentés par une version numérique de l'un de ses présentateurs habituels.