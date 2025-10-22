1,4 milliard d’euros, 30 à 50 nouveaux trains d’ici à 2031, rames à deux étages… Eurostar et Alstom signent un contrat historique pour la liaison France-Royaume-Uni

Eurostar et Alstom ont signé ce mercredi un contrat de 1,4 milliard d’euros incluant l’intégration de 30 à 50 nouveaux trains à deux étages permettant de renforcer la liaison entre plusieurs pays européens, dont la France, et le Royaume-Uni d’ici à 2031.

Un partenariat longue durée. L’entreprise ferroviaire Eurostar et la multinationale française Alstom ont signé ce mercredi un contrat de 1,4 milliard d’euros permettant de renforcer la liaison entre plusieurs pays européens, dont la France, et le Royaume-Uni. Cet accord inclut l’intégration de 30 à 50 nouveaux trains à deux étages, pouvant transporter plus de 1.000 passagers par train, d’ici à 2031.

Notre train à très grande vitesse Avelia Horizon choisi par @Eurostar ! 🚅🎉@SNCFVoyageurs a validé une commande de 30 trains à très grande vitesse #Avelia Horizon pour Eurostar pour un montant de 1,4 milliard d’€, avec des options pouvant aller jusqu’à 20 rames additionnelles. pic.twitter.com/Wz5JTpimKt — Alstom France (@AlstomFrance) October 22, 2025

«Les rames internationales circuleront en effet sur les réseaux ferrés de cinq pays sous la bannière Eurostar : Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Royaume-Uni, jusqu’à Londres (gare de Saint Pancras International) via le tunnel sous la Manche, une première pour un train à grande vitesse à deux niveaux», a précisé Alstom dans un communiqué.

Eurostar a annoncé que les trains Celestia, premiers trains à deux étages à grande vitesse à circuler sur le continent britannique, offriraient environ 20 % de sièges supplémentaires par rapport à ses plus grands trains existants. Cet espace supplémentaire serait occupé par des escaliers, mais aussi par des fauteuils roulants, des vélos, un espace supplémentaire pour les jambes et des «surprises», a-t-il précisé.

«Atteindre 30 millions de passagers»

«Cette commande historique marque la concrétisation de l'ambitieuse stratégie de croissance d'Eurostar : atteindre 30 millions de passagers en investissant dans une flotte flambant neuve. Nous sommes particulièrement fiers d'introduire des trains à deux étages au Royaume-Uni pour la toute première fois», a réagi Gwendoline Cazenave, la directrice générale d'Eurostar.

«Les clients peuvent s'attendre à un nouveau train très spécial avec l'Eurostar Celestia, qui offrira un confort exceptionnel, une expérience Eurostar unique et de nouvelles surprises à découvrir», a ajouté cette dernière.

Les trains pourront circuler sur l'ensemble du réseau Eurostar, y compris vers Francfort (Allemagne) et Genève (Suisse). L'entreprise supprimera progressivement ses anciens trains, à l'exception des 17 derniers e320, pour porter sa flotte totale à environ 30 % une fois les 50 trains livrés.

«Il faut une politique de transports publics au Royaume-Uni»

«Évidemment, au Royaume-Uni, c'est une étape clé… mais au vu de la demande et de la dynamique du marché, nous insistons vraiment pour que le Royaume-Uni trouve des solutions pour développer durablement les transports entre le Royaume-Uni et le continent européen», a souligné Gwendoline Cazenave.

«Il faut des investissements privés, comme les 2 milliards d'euros que nous mettons sur la table. Mais il faut aussi une politique de transports publics et des investissements dans l'espace. Nous devons trouver des solutions pour l'entretien des trains et pour St Pancras, le terminus des trains de voyageurs de Londres», a conclu la directrice générale d’Eurostar.

Virgin a également signé un accord avec Alstom pour l'acquisition de 12 trains à grande vitesse Avelia – un type actuellement utilisé en Italie et en Suède – si le régulateur lui accorde un espace de dépôt. Le régulateur britannique, l'Office of Rail and Road (ORR), aurait pris une décision provisoire lors d'une réunion du conseil d'administration mardi, et devrait la confirmer d'ici le 31 octobre.