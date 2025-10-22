Apologie du terrorisme : la ressortissante iranienne Mahdieh Esfandiari bénéficie d'une «libération conditionnelle»

Arrêtée en février dernier pour apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux, la ressortissante iranienne Mahdieh Esfandiari a été libérée de sa prison française, comme l'ont annoncé les autorités iraniennes.

Une décision qui pourrait faire polémique. Mahdieh Esfandiari, arrêtée en février 2025 pour apologie du terrorisme en ligne, a bénéficié d'une «libération conditionnelle» et a quitté la prison de Fresnes, annonce Téhéran.

Cette information, pas encore confirmée par la justice française, a néanmoins été évoquée par le ministère iranien des Affaires étrangères, qui s'est «félicité de la décision du juge français d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire pour Mme Esfandiari». Il «poursuivra ses efforts» jusqu'à ce qu'elle «puisse rentrer au pays».

«propagande apologétique»

L'iranienne de 35 ans avait été arrêtée en février et mise en examen puis écrouée pour apologie du terrorisme par le parquet de Paris le samedi 12 avril 2025. Plusieurs mois avant, en novembre 2024, le Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) avait ouvert une information judiciaire pour apologie publique en ligne du terrorisme.

Le 30 octobre 2023, le PNLH avait été saisi d'un signalement du ministre de l'Intérieur relatif aux publications d'un compte Telegram. D'après les informations transmises à l'époque par le parquet, ce compte faisait «l'apologie des attentats commis en Israël le 7 octobre 2023, provoquant à des actes de terrorisme et injuriant la communauté juive».

«Deux membres de ce collectif actif investis dans la diffusion de la propagande apologétique et provoquant au terrorisme ont été identifiés», dont Mahdieh Esfandiari.