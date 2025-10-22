Gaza : qui étaient les otages israéliens Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich, dont les corps viennent d'être identifiés ?

Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 10 octobre, le Hamas a remis les dépouilles de Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich ce mardi soir.

De nouveaux corps identifiés. L'armée israélienne a annoncé ce mercredi matin avoir identifié les corps de Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich, otages récupérés la veille à Gaza par la Croix-Rouge internationale après deux ans de captivité, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Des membres actifs du kibboutz Nir Oz

Âgé de 38 ans, Tamir Adar était agriculteur et issu de la troisième génération du kibboutz Nir Oz, l'un des plus touchés lors de l'attaque. Ce passionné de randonnée aimait particulièrement explorer la nature avec ses deux enfants. Membre de l'équipe de premiers secours, il a laissé sa famille dans la pièce sécurisée de leur maison afin de défendre la communauté lorsqu'il est mort durant l'attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 en Israël.

Dans son dernier message à sa femme avant son décès, il déclarait : «Tu n'ouvres à personne, même si c'est moi qui te le demande», selon les informations de l'agence américaine Associated Press. Sa grand-mère, Yaffa, 85 ans, avait été enlevé ce jour-là et transportée à Gaza, avant d'être libérée quelques semaines plus tard.

Aryeh Zalmanovich, ou Arye Zalmanovitz, était l'un des fondateurs du kibboutz Nir Oz, où il a travaillé dans la culture du blé. Il était apparu en 2023 dans une vidéo du mouvement qui affirmait qu'il avait subi une crise cardiaque, sans que cela puisse être vérifié. Sa mort avait été confirmée en décembre 2023 par le kibboutz.

🚨🎗️BREAKING: Aryeh (Zalman) Zalmanowitz is one of the fallen abductees who were returned tonight.



Aryeh, one of the founders of Nir Oz, was the oldest abductee in captivity, was abducted alive and murdered in captivity at the beginning of the war.



May his memory be blessed.💔 pic.twitter.com/QDCRQUuok3 — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) October 21, 2025

Un accord vacillant ?

Conformément aux termes de l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 10 octobre, le Hamas a libéré au 13 octobre les 20 otages vivants détenus depuis son attaque du 7-Octobre. Il devait également restituer tous les corps d'otages, mais il n'en a rendu que 15 sur les 28 détenus jusqu’à présent. En échange, Israël a remis pour l'instant 165 corps de Palestiniens.

Le négociateur en chef du groupe terroriste, Khalil al-Hayya, a réaffirmé l'engagement du mouvement à respecter l'accord. «Nous sommes déterminés à récupérer les corps de toutes les personnes détenues» malgré des «difficultés pour les extraire», a-t-il souligné.

L'accord a semblé fragilisé après les frappes israéliennes à Gaza, les plus importantes depuis son entrée en vigueur, en réponse à des attaques attribuées par l'Etat hébreu au Hamas.

La Défense civile à Gaza a fait état de 45 Palestiniens tués dans les bombardements et l'armée israélienne a déploré la mort de deux soldats au combat.