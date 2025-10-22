Guerre en Ukraine : pourquoi Donald Trump a-t-il reporté sine die sa rencontre avec Vladimir Poutine ?

Donald Trump et Vladimir Poutine devaient se rencontrer prochainement à Budapest dans le but de trouver une issue à la guerre en Ukraine. Le président américain vient toutefois d'annoncer le report sine die du projet.

Le rendez-vous n'aura pas lieu, en tout cas pas dans l'immédiat. Mardi 21 octobre, Donald Trump a décidé de reporter sine die le voyage à Budapest qu'il envisageait dans le but d'y retrouver Vladimir Poutine et discuter de la fin de la guerre en Ukraine. Le président américain a dit ne pas vouloir d'une «rencontre pour rien».

Il a expliqué aux journalistes venus l'interroger à la Maison Blanche qu'il souhaitait éviter toute «perte de temps». «On verra bien ce qu'il va se passer», a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avaient pourtant discuté de cette rencontre la veille au téléphone. Ils avaient d'ailleurs prévu une réunion pour l'organiser mais cette échéance a, en toute logique, été annulée.

Les préparatifs «se poursuivent» selon Moscou

A l'origine, Donald Trump avait assuré qu'il rencontrerait Vladimir Poutine au cours des deux prochaines semaines. Plus tôt dans la journée mardi, le Kremlin avait confirmé le projet, précisant qu'aucune date «précise» n'avait encore été fixée. Ce mercredi, Moscou a même affirmé que les préparatifs en vue de la rencontre entre les deux dirigeants «se poursuivent».

En parallèle, le président américain a fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle renonce à la région orientale du Donbass, en échange de la paix. Vendredi dernier, Volodymyr Zelensky s'est rendu à la Maison Blanche et les discussions ont été «tendues», de l'avis d'un haut responsable ukrainien témoignant auprès de l'AFP.

Le président de l'Ukraine a expliqué à ses interlocuteurs américains que «la position de Kiev n'avait pas changé». Cela signifie que le pays rejette toujours les conditions posées par la Russie pour aboutir à la paix, notamment le retrait des forces ukrainiennes de la totalité du Donbass, région industrielle de l'est de l'Ukraine que Moscou veut annexer.

Volodymyr Zelensky espérait en outre tirer parti de la frustration croissante du président américain face à la réticence de son homologue russe à accepter un cessez-le-feu. Mais il est reparti les mains vides après que Donald Trump a rejeté sa demande de missiles de longue portée Tomahawk.

«Les combats doivent cesser immédiatement»

Sur son réseau Truth social, Donald Trump a assuré que les discussions avec son homologue ukrainien avaient été «très intéressantes et cordiales», tout en insistant sur la nécessité «d'arrêter les tueries et de conclure un ACCORD !». Il a demandé aux belligérants de «s'arrêter où ils sont» et de «respecter la ligne de front».

Plusieurs dirigeants européens, dont ceux de la France, du Royaume-Uni ou de l'Allemagne, ainsi que Volodymyr Zelensky lui-même, ont déclaré mardi soutenir «fermement la position du président Trump selon laquelle les combats doivent cesser immédiatement» et considéré que «la ligne de contact actuelle doit servir de base pour les négociations».

Toutefois, ces chefs d'Etat restent «attachés au principe selon lequel les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force». D'éventuelles concessions territoriales en Ukraine «ne peuvent donc être négociées» que par son président, a résumé Emmanuel Macron, mardi, à Ljubljana (Slovénie).

Ce mercredi, Volodymyr Zelensky a qualifié de «bon compromis» la proposition consistant à discuter avec la Russie sur la base de la ligne de front actuelle. «Mais je ne suis pas sûr que Poutine le soutienne, et je l'ai dit au président» Donald Trump, a-t-il ajouté.