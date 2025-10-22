Irlande : six personnes arrêtées dans une manifestation anti-immigration

Six individus ont été interpellés lors d'une manifestation contre l'immigration à Dublin en Irlande, organisée après l'agression sexuelle présumée d'une fille de 10 ans par un demandeur d'asile.

Lors d'un rassemblement devant un hôtel à Dublin, utilisé comme hébergement pour demandeurs d'asile, la police irlandaise a procédé à six arrestations mardi 21 octobre au soir après avoir subi des «violences soutenues» au cours d'affrontements survenus après la présumée agression sexuelle d'une enfant de 10 ans.

«Ce n'était manifestement pas une manifestation pacifique. Les agissements de ce soir relèvent uniquement de la brutalité. Il s'agissait d'une foule déterminée à commettre des violences contre les gardes», a déclaré le commissaire de La Garda Síochána, la police irlandaise, Justin Kelly.

Les troubles ont éclaté au lendemain de l'inculpation d'un demandeur d'asile de 26 ans pour l'agression sexuelle présumée d'une fillette de 10 ans dans ou à proximité du centre Citywest, situé dans le quartier de Saggart, au sud-ouest de la capitale irlandaise.

«La manifestation pacifique est un pilier de notre démocratie»

Si un petit rassemblement s'est déroulé calmement devant le bâtiment lundi, le lendemain soir, la situation a dégénéré, avec une foule de près de 2.000 personnes. Les protestataires ont notamment jeté des briques, des bouteilles en verre, des pierres et des cônes de signalisation sur les forces de l'ordre. Un fourgon de police a également été incendié.

RTÉ (Radio-télévision d'Irlande) a notamment rapporté que certains manifestants arboraient des drapeaux irlandais et des pancartes anti-immigrés.

Le ministre de la Justice et des Migrations, Jim O'Callaghan, a condamné les troubles, déclarant dans un communiqué : «Malheureusement, il n'est pas surprenant que des individus qui souhaitent semer la dissidence dans notre société instrumentalisent un crime».

«C'est inacceptable et la police réagira avec fermeté. Les personnes impliquées seront traduites en justice. Les attaques contre les policiers ne seront pas tolérées. La manifestation pacifique est un pilier de notre démocratie. La violence ne l'est pas», a-t-il ajouté.

De son côté, le Premier ministre irlandais, également nommé Taoiseach, Micheál Martin, a dénoncé des «troubles violents» et les «abus ignobles» contre la police dans un communiqué.

Une recrudescence de manifestations anti-immigration

Plus tôt mardi, l'agence irlandaise pour l'enfance et la famille Tusla a indiqué que la victime présumée était sous la garde de l'État à l'époque et qu'elle s'était «enfuie» lors d'un déplacement dans le centre-ville.

Elle a notamment reconnu «l'inquiétude, la colère et l'inquiétude de nombreuses personnes » face à l'agression présumée devant le Parlement. «Il est clair que l'État a manqué à son obligation de protéger cet enfant», a-t-elle ajouté.

Ces dernières années, les manifestations à l'encontre des immigrants et les réfugiés se sont multipliés, les opposants les accusant d'aggraver la pénurie de logements et d'alimenter la criminalité violente. Plusieurs partisans d'extrême droite se servent notamment des réseaux sociaux et des rassemblements pour diffuser le message «l'Irlande est pleine».

Des émeutes ont éclaté dans le centre de Dublin en novembre 2023 après qu'un homme a poignardé trois enfants devant une école primaire. En juin dernier, c'est la ville nord-irlandaise de Ballymena qui a connu plusieurs nuits consécutives d'affrontements entre les manifestants et les policiers à la suite d'une tentative de viol d'une jeune fille par deux adolescents d'origine roumaine.

Des manifestations devant des hôtels et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile se sont également propagées dans toute l'Angleterre cet été.