Islande : ce que l'on sait après la découverte de trois moustiques, une première historique dans le pays

Des chercheurs ont découvert trois moustiques en Islande, la seule nation au monde où ces insectes n'étaient pas encore établis. Un lien avec le changement climatique que subi le pays ?

Un nouvel arrivant. Trois moustiques, deux femelles et un mâle, ont été trouvés à une trentaine de kilomètres au nord de Reykjavik, a déclaré Matthias Alfredsson, entomologiste à l'Institut des Sciences naturelles d'Islande.

Cette découverte inattendue a été réalisée par des scientifiques qui souhaitaient recueillir des papions de nuit sur des cordes à vin. Les moustiques étaient tous de l'espèce Culiseta annulata (ou Cousin annelé). «C'est la première observation de moustiques dans un environnement naturel en Islande. Un seul spécimen (de l'espèce) Aedes nigripes (nom scientifique du moustique arctique) a été collecté il y a de nombreuses années dans un avion à l'aéroport de Keflavik», a expliqué le chercheur Matthias Alfredsson.

Leur arrivée «indiquerait une introduction récente dans le pays, peut-être via des navires ou des conteneurs», ajoute-t-il. Les moustiques pourraient à présent potentiellement proliférer sur l'île, mais un suivi sera nécessaire au printemps pour déterminer s'ils «se sont réellement établis», a-t-il souligné.

Le réchauffement climatique, une piste contestée par les chercheurs

L'Islande était jusqu'à présent, avec l'Antarctique, l'un des rares endroits de la planète dépourvus de moustiques et même le seul territoire habité humainement qui n'en comptait pas. Selon les spécialistes, l'un des éléments expliquant cette absence est la nécessité pour ces insectes d'évoluer dans certaines conditions pour se reproduire. Ils ont en effet besoin d'un environnement chaud et humide, bien qu'ils soient capable de survivre dans un climat froid. Le problème du climat islandais pour eux est son caractère trop instable.

Enfin, le changement climatique, la hausse des températures, des étés plus longs et des hivers plus doux créent un environnement favorable à leur prolifération, même si une autre théorie avancée par les chercheurs pour justifier que l'île islandaise soit dépourvue de moustique est l'eau de son sol, qui contiendrait une composition chimique qui ne leur serait pas favorable.

Mais selon M. Alfredsson, le réchauffement climatique ne serait pas responsable de la découverte de ces moustiques en Islande : «Cette espèce de moustique semble être bien adaptée aux climats plus froids, principalement grâce à sa capacité à passer l'hiver à l'âge adulte dans des endroits abrités. Cela leur permet d'affronter de longs hivers rigoureux lorsque les températures descendent en-dessous de zéro».