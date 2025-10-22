«La délinquance a augmenté de manière démesurée ces dernières années» : que se passe-t-il au Pérou où l'état d'urgence a été décrété ?

L'état d'urgence a été décrété mardi à Lima et au Callao, au Pérou, afin d'endiguer une vague de violence attribuée au crime organisé. Entré en vigueur ce mercredi à minuit, il doit durer 30 jours.

«Aujourd'hui nous commençons à changer l'histoire de l'insécurité au Pérou», a déclaré José Jeri, mardi 21 octobre. Le président péruvien par intérim annonçait alors la mise en place de l'état d'urgence à Lima et dans le port voisin de Callao, pour une durée de 30 jours. Il dénonce une vague de violences et d'extorsions attribuée au crime organisé.

«La délinquance a augmenté de manière démesurée ces dernières années, causant une immense douleur à des milliers de familles et freinant en outre le progrès du pays. Mais c'est fini [...] Nous passons de la défensive à l'offensive dans la lutte contre le crime, un combat qui nous permettra de retrouver la paix, la tranquillité et la confiance de millions de Péruviens», a affirmé José Jeri.

Approuvé par le Conseil des ministres, l'état d'urgence est entré en vigueur à minuit ce mercredi (5h GMT). Il permet notamment au gouvernement d'envoyer l'armée patrouiller dans les rues ou de restreindre certains droits comme la liberté de réunion.

De la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad.



¡Por el Perú! — José Jerí (@josejeriore) October 21, 2025

Lima avait déjà été partiellement placé sous état d'urgence entre mars et juillet, après l'assassinat d'un chanteur populaire de cumbia, Paul Flores, attribué au crime organisé. Les transports sont aussi affectés par cette violence, avec au moins 47 chauffeurs de bus assassinés depuis janvier, sur fond d'extorsion.

L'insécurité figure parmi les principales préoccupations de la population au Pérou et cette crise a précipité la destitution de la présidente Dina Boluarte, le 10 octobre. Le président du Parlement José Jeri assure jusqu'en juillet 2026 la présidence par intérim du pays en proie à l'instabilité gouvernementale.

La semaine dernière, des milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays contre l'insécurité et la classe politique. A Lima, des heurts entre policiers et manifestants - les plus violents depuis le début du mouvement il y a un mois - ont fait un mort, tué par un policier, et au moins 113 blessés, dont une majorité de membres des forces de l'ordre, selon les données officielles. Au total, plus de 200 personnes ont été blessées lors des manifestations depuis un mois.