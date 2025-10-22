Pendant des mois, elle mentait sur sa prétendue maternité en postant des photos d'un bébé en silicone

Une Écossaise de 22 ans a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux après avoir simulé sa grossesse et son accouchement en utilisant une poupée ultra-réaliste.

Une affaire à peine croyable. Dans l'une des supercheries les plus choquantes de l'année, Kira Cousins, une Ecossaise de 22 ans, a admis avoir simulé une grossesse et présenté une poupée étant comme son nouveau-né avant finalement de prétendre qu'il était mort.

Pendant plusieurs mois, la future «mère» a partagé l'évolution de sa grossesse en ligne, diffusant des photos de son ventre rond, des échographies, et même des rendez-vous à l'hôpital. Elle a notamment informé ses proches que son «bébé» souffrait d'une malformation cardiaque détectée lors des examens prénataux.

Sa famille et ses amis lui ont même organisé une baby shower, au cours de laquelle elle a reçu des cadeaux, des vêtements et même une poussette à 1.000 livres sterling (environ 1.149 euros).

La jeune femme a ensuite prétendu avoir «accouché» seule le 10 octobre, annonçant la naissance de sa petite fille de plus de 2,2 kg, nommée Bonnie-Leigh Joyce. Elle a d'abord publié des photos du «nourrisson», mais les soupçons ont commencé à grandir car le bébé ne pleurait jamais et la «maman» refusait qu'on le prenne dans les bras, affirmant qu'il venait d'être hospitalisé.

Un faux ventre pendant plusieurs mois

«Tout le monde l'a crue. Tout le monde a cru Kira. Elle a révélé le sexe de son bébé, publié des photos de son échographie et avait même dit que le bébé avait un trou dans le cœur. Puis elle m'a envoyé un texto pour m'annoncer la naissance. Nous étions tous si heureux», a raconté son amie Neave McRobert dans une vidéo TikTok partagée le 16 octobre.

Elle a finalement supprimé toute trace de «l'enfant» des réseaux sociaux, avant d'annoncer au «père», Jamie Gardner, son prétendu décès tragique, selon des captures d'écran de messages. Cette imposture a pris fin lorsque la mère de Kira Cousins a découvert la poupée ultra-réaliste dans sa chambre la semaine dernière.

#KiraCousins#FakeBabyStory#KiraCousinsBaby



KIRA COUSINS BABY SCANDAL‼️



Kira Cousins, 22, revealed the “newborn baby” which was actually a doll 👶🏼😒



Kira announced the supposed birth of her “daughter” Bonnie-Leigh earlier this month on social media & claimed she weighed in… pic.twitter.com/KgrU7M3MEb — Adriienne F (@imadriienne) October 21, 2025

«C'est le sujet de conversation de toute l'Écosse. Elle a emporté la poupée pour la montrer à ses collègues sans les laisser la toucher. Tout le monde pensait qu'elle était enceinte jusqu'au week-end, pas le week-end dernier, mais celui d'avant. Je pense que beaucoup de gens lyncheraient Kira Cousins s'ils la trouvaient. Elle était la plus jeune, une petite fille innocente – elle allait régulièrement à l'église», a déclaré une source proche de la famille au Daily Mail.

Une autre amie de ses amis a confié qu'elle doutait de la grossesse dès le début, remarquant que la jeune femme portait un faux ventre, visiblement irrégulier, maintenu par des sangles. Elle a ajouté qu'elle était une «menteuse compulsive» depuis dix ans.

Des excuses suffisantes ?

Dans un rebondissement inattendu, Kira Cousins a présenté ses excuses le 21 octobre sur Instagram, écrivant : «Je n'étais pas enceinte. Il n'y avait pas de bébé. J'ai tout inventé et j'ai prolongé les choses bien trop longtemps. J'ai simulé des échographies, des messages, toute une histoire de naissance et j'ai agi comme si une poupée était un vrai bébé. Je sais à quel point c'est grave. Je ne savais juste pas comment m'arrêter une fois que j'ai commencé».

«Aucun d'entre vous ne le méritait. Tous ceux qui sont venus à la révélation du sexe, tous ceux qui m'ont offert des cadeaux ou du soutien – j'ai foiré et j'ai blessé beaucoup de gens. Et à tous ceux que j'ai fait passer pour mauvais en cours de route - le père et sa famille en particulier - je suis désolé», a-t-elle ajouté, précisant qu'elle essayait «d'obtenir de l'aide».

Elle a ensuite souligné que sa famille ignorait tout de ses mensonges. «Ma famille m'a alors fait asseoir et m'a demandé ce qui s'était passé plus tôt dans ma grossesse, ce que je dévoilerai et aborderai lorsque je serai prête. Ne pensez pas une seule seconde qu'ils m'ont laissée m'en tirer à si bon compte», a-t-elle affirmé, révélant qu'une fausse couche était à l'origine de cette histoire.

Le canular ​​a pris une ampleur telle que la rumeur d'un possible documentaire Netflix à ce sujet a circulé sur les réseaux sociaux. Le résultat d'une... fausse photo promotionnelle créée par intelligence artificielle.