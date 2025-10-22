Proche-Orient : Antonio Guterres juge la décision de la Cour internationale de justice sur Gaza «très importante» et espère qu'Israël «s'y conformera»

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a qualifié la décision de la Cour internationale de justice sur Gaza de «très importante». Celle-ci stipule qu'Israël est tenu, en vertu du droit international, de faciliter l'acheminement de l'aide à Gaza.

Antonio Guterres soutient la Cour internationale de justice. Peu après la «très importante» décision que l'organe judiciaire principal des Nations unies a rendu, son secrétaire général a dit espérer qu'Israël «s'y conformera».

Ce mercredi 22 octobre, la CIJ a déclaré qu'Israël était tenu, en vertu du droit international, de faciliter l'acheminement de l'aide à Gaza, soulignant également que le pays devait subvenir aux besoins fondamentaux des Palestiniens, essentiels à leur survie.

«renforcer notre aide humanitaire à Gaza»

Cette annonce «intervient à un moment où nous faisons tout notre possible pour renforcer notre aide humanitaire à Gaza. Son impact est donc déterminant pour nous permettre d'agir à la hauteur de la situation tragique dans laquelle le peuple de Gaza vit encore», a commenté Antonio Guterres devant la presse, à Genève.

Cette décision intervient au moment où les organisations humanitaires s'efforcent d'intensifier l'aide humanitaire indispensable à Gaza, après le cessez-le-feu conclu plus tôt ce mois-ci. Si l'avis de la CIJ n'est pas juridiquement contraignant, la cour estime qu'il a «une grande portée juridique et une autorité morale».