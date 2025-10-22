Toute l’actu en direct 24h/24
Proche-Orient : Antonio Guterres juge la décision de la Cour internationale de justice sur Gaza «très importante» et espère qu'Israël «s'y conformera»

Antonio Guterres est secrétaire général des Nations unies depuis le 1er janvier 2017. [© REUTERS / Al Drago]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a qualifié la décision de la Cour internationale de justice sur Gaza de «très importante». Celle-ci stipule qu'Israël est tenu, en vertu du droit international, de faciliter l'acheminement de l'aide à Gaza.

Antonio Guterres soutient la Cour internationale de justice. Peu après la «très importante» décision que l'organe judiciaire principal des Nations unies a rendu, son secrétaire général a dit espérer qu'Israël «s'y conformera».

Ce mercredi 22 octobre, la CIJ a déclaré qu'Israël était tenu, en vertu du droit international, de faciliter l'acheminement de l'aide à Gaza, soulignant également que le pays devait subvenir aux besoins fondamentaux des Palestiniens, essentiels à leur survie.

«renforcer notre aide humanitaire à Gaza»

Cette annonce «intervient à un moment où nous faisons tout notre possible pour renforcer notre aide humanitaire à Gaza. Son impact est donc déterminant pour nous permettre d'agir à la hauteur de la situation tragique dans laquelle le peuple de Gaza vit encore», a commenté Antonio Guterres devant la presse, à Genève.

Sur le même sujet Reconnaissance de l'Etat de Palestine, libération des otages, Iran... Ce qu'il faut retenir du discours de Benjamin Netanyahou à l'ONU Lire

Cette décision intervient au moment où les organisations humanitaires s'efforcent d'intensifier l'aide humanitaire indispensable à Gaza, après le cessez-le-feu conclu plus tôt ce mois-ci. Si l'avis de la CIJ n'est pas juridiquement contraignant, la cour estime qu'il a «une grande portée juridique et une autorité morale».

ONUGazaPalestineIsraël

