Saint-Domingue : un Français de 19 ans interpellé avec 141 sachets de cocaïne dans l'estomac

Un touriste français de 19 ans a été interpellé, mardi 21 octobre, à l’aéroport de Saint-Domingue (République dominicaine) avec 1,6 kg de cocaïne dans l’estomac.

La Direction nationale de contrôle des drogues en République dominicaine (DNCD) a annoncé, mardi 21 octobre, l’arrestation d'un touriste français de 19 ans à l'aéroport de Saint-Domingue alors qu'il tentait de quitter le territoire avec 1,6 kg de cocaïne répartie en petits sachets qu'il avait avalés.

Transféré dans un centre de santé, il a expulsé 141 sachets, enveloppés dans du latex noir et bleu, selon le communiqué de l'organisme chargé de la lutte antidrogue.

Impliqué dans un réseau international de trafic

D'après les autorités locales, ce ressortissant français, dont l'identité n'a pas été révélée, serait impliqué dans un réseau international de trafic, se servant de «mules de différentes nationalités pour transporter de la drogue vers les États-Unis et l'Europe». Ces organisations leur promettraient de l’argent et organiseraient leur séjour pour récupérer la drogue sur place.

En avril dernier, un autre citoyen français âgé de 29 ans avait été interpellé dans le même aéroport avec 790 grammes de cocaïne dans l'estomac alors qu'il s'apprêtait à regagner la France.

En 2024, la République dominicaine, considérée par la CIA comme une importante plaque tournante du trafic de cocaïne, a saisi 37,2 tonnes de ce stupéfiant, selon des données officielles.

Pour mémoire, l'affaire «Air Cocaïne» a défrayé la chronique judiciaire dominicaine et française pendant plusieurs années, après l'interception d'un Falcon 50 avec 680 kilos de cocaïne à son bord à l'aéroport de Punta Cana en 2013. Quatre Français, dont deux pilotes, figuraient parmi la quarantaine de personnes interpellées mais ils ont finalement été acquittés lors d'un procès en appel en 2021.