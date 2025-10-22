Vatican : le roi Charles III et la reine Camilla attendus sur place pour une visite d'Etat de deux jours

Près de cinq siècles après la séparation de l'Église catholique et de la Communion anglicane, le roi Charles III et la reine Camilla rencontreront le pape Léon XIV au Vatican pour la première fois à l'occasion d'une visite d'État, commençant ce mercredi 22 octobre.

Une visite historique. Le roi Charles III et son épouse, la reine Camilla, sont attendus au Vatican ce mercredi 22 octobre pour une visite d'état de deux jours, après le report de leur voyage initialement prévu en avril dernier. Leur déplacement commencera par une première rencontre avec le nouveau pape américain Léon XIV au Palais afin de célébrer l'Année jubilaire 2025, un événement qui a lieu tous les 25 ans.

Selon le palais de Buckingham, cette visite représente un «moment important dans les relations entre l'Église catholique et l'Église d'Angleterre, dont Sa Majesté est le Gouverneur suprême, reconnaissant le travail œcuménique qu'elles ont entrepris et reflétant le thème de l'Année jubilaire : marcher ensemble en "Pèlerins de l'espérance"»

Ils prieront ensemble dans la chapelle Sixtine le lendemain, jeudi 23 octobre, marquant la première prière commune entre un monarque britannique et un pape depuis 1534. La cérémonie mettra en vedette les chœurs de la chapelle royale de Sa Majesté, de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, et de la chapelle.

Après ce service, la reine Camilla rencontrera les choristes dans l'édifice, tandis que son époux assistera à une réunion sur le développement durable avec le pontife dans la Sala Regia, avant les adieux officiels.

Un siège spécial en cadeau

Le couple royal se rendra ensuite à la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, une des quatre églises majeures de Rome, où le Saint-Père a accordé le titre de «confrère royal» à Charles III, reconnaissant leur communion spirituelle.

«Il s'agit assurément d'un événement historique. C'est la reconnaissance d'un cheminement commun» entre les deux Églises, a déclaré l'archevêque Flavio Pace, haut fonctionnaire du Vatican chargé du dialogue œcuménique.

Un porte-parole anglican a précisé que ce titre était un hommage au «travail du roi pendant de nombreuses décennies pour trouver un terrain d'entente entre les religions et pour rassembler les gens».

Sa Majesté, qui s'était rendue au Vatican en avril dernier avec la reine Camilla afin de s'entretenir avec le pape François peu avant sa mort, recevra également un siège spécial orné de ses armoiries et de la devise «Ut unum sint» (Qu'ils soient un), qui restera dans la basilique pour lui et ses successeurs.

Après la cérémonie, le roi participera à une réception au Collège pontifical Beda, qui forme des prêtres de tout le Commonwealth, tandis que sa femme rencontrera des religieuses de l'Union internationale des supérieures générales. Elles sont notamment engagées pour l'autonomisation des femmes ainsi que la lutte contre les violences sexuelles et la traite humaine, des causes chères à la reine.

Cette visite représente l'une des plus fortes marques de rapprochement entre l'Église catholique, forte de 1,4 milliard de fidèles, et la Communion anglicane, comptant de 85 millions de membres, malgré leurs différences sur l'ordination des femmes et le célibat des prêtres. Sarah Mullally, récemment nommée première femme archevêque de Canterbury, ne participera pas à cette visite, car elle n'a pas encore été officiellement introduite.