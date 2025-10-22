Vol au Louvre : voici 9 grands musées qui ont aussi été victimes de cambriolages ces dernières décennies

À l'instar du célèbre Louvre, victime d'un cambriolage le 19 octobre où huit bijoux d'une «valeur inestimable» ont été dérobés, plusieurs autres grands musées dans le monde ont subi d'importants vols ces dernières décennies.

Le Musée national d'anthropologie à Mexico (Mexique)

Carlos Perches Treviño et Ramón Sardina García, deux étudiants en médecine vétérinaire, ont réalisé le «braquage du siècle» au Mexique à l'aube du 25 décembre 1985.

Après avoir emprunté les conduits d’aération pour s'introduire dans l'établissement, ils ont réussi à s'emparer de plus d'une centaine de pièces archéologiques en près de quatre heures, dont des bijoux en or, des objets de jade, turquoises, obsidienne, etc.

Près de trois quarts du butin ont été retrouvés chez les parents de Carlos Perches en juin 1989, mais certaines pièces manquent toujours et Ramón Sardina reste introuvable à ce jour.

Le Musée des beaux-arts de Montréal (Canada)

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1972, trois cambrioleurs, armés de mitraillettes et de fusils, ont profité de travaux afin de dérober 18 tableaux et une quarantaine de bijoux et d’objets précieux.

Le butin, comprenant des toiles de Rembrandt, Brueghel l’Ancien, Pierre Paul Rubens, Jean-Baptiste Camille Corot et Eugène Delacroix, était estimé à 2 millions de dollars à l'époque. Elles n'ont jamais été retrouvées.

Le Musée du Louvre (France)

Le célèbre musée parisien a déjà été la cible d’un cambriolage spectaculaire le 21 août 1911, au cours duquel son œuvre la plus célèbre, «La Joconde» de Léonard de Vinci, a été volée par Vincenzo Peruggia.

Ce vitrier italien, qui avait participé aux travaux de mise sous verre de tableaux du musée, a gardé la peinture dans son logement dans la capitale pendant deux ans, avant de tenter de la revendre. Affirmant avoir agi par patriotisme, il a été condamné à sept mois de réclusion en Italie.

Le Musée Isabella Stewart Gardner de Boston (États-Unis)

Deux individus ont réussi à duper la sécurité du musée en se déguisant en policier afin de voler 13 œuvres estimées à 500 millions de dollars, parmi lesquels figuraient des œuvres Edgar Degas, Rembrandt, Johannes Vermeer et Édouard Manet, le 18 mars 1990.

Malgré une récompense de 10 millions de dollars promise en 2017, aucune peinture n'a été retrouvée, faisant de ce vol l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'art.

Le musée national des beaux-arts à Vienne (Autriche)

La «Saliera», une pièce d’orfèvrerie d’émail et d’or réalisée au XVIe siècle par le sculpteur florentin Benvenuto Cellini pour le roi François Ier, a été subtilisée le 12 mai 2003. L'auteur des faits, Robert Mang, a réussi à entrer au sein de l'établissement grâce à un échafaudage installé pour des travaux de rénovation, l'alarme ayant été prise pour un faux signal.

Estimé à plus de 50 millions d’euros, le chef-d’œuvre a été retrouvé trois ans plus tard, presque intact, dans une boîte enfouie dans une forêt à environ 90 km au nord de la capitale autrichienne. Identifié sur des images de surveillance, il s'est rendu à la police et a été condamné à quatre ans de prison.

Le Musée Munch d’Oslo (Norvège)

Deux hommes armés et cagoulés ont fait irruption en pleine journée du 22 août 2004 afin de s'emparer en moins d'une minute du célèbre tableau «Le Cri» d'Edvard Munch, ainsi que «La Madone», sous le regard médusé des visiteurs.

Les toiles, retrouvées endommagées deux ans plus tard après d’importantes investigations, ont valu des peines de prison allant jusqu'à 8 ans aux malfaiteurs.

Musée d'art de São Paulo (Brésil)

Dans la matinée du 20 décembre 2007, trois individus ont volé en seulement 3 minutes les tableaux «O Lavrador de Café» de Cândido Portinari et «Portrait of Suzanne Bloch» de Pablo Picasso, parmi les plus précieux de la collection, estimés à près de 55 millions de dollars.

Les œuvres ont été récupérés l'année suivante dans une résidence en région métropolitaine de São Paulo. Plusieurs personnes ont été condamnées, mais le tribunal a finalement annulé les sentences en raison de l’incompétence juridictionnelle.

Le Musée d’art moderne de Paris (France)

Le 20 mai 2010, cinq chefs-d'œuvre de Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Braque, Amedeo Modigliani et Fernand Léger, valant environ 100 millions d'euros, ont été dérobés en plein jour.

Le voleur, un Croato-Bosniaque nommé Vjeran Tomic, a profité d’une faille de sécurité, les détecteurs de mouvement étant en panne depuis deux mois.

Interpellé près d'un an et demi plus tard, l’«homme-araignée» a été condamné à huit ans de prison en 2017. Alors qu'aucune œuvre n'a été retrouvée, cette histoire a inspiré le long métrage «Les Règles de l'art» sorti cette année.

Le musée Grünes Gewölbe de Dresde (Allemagne)

Des malfaiteurs ont réussi à s'introduire par effraction dans le musée de «la Voûte verte» le 25 novembre 2019 pour s'emparer des joyaux du XVIIIe siècle, assurés pour plus de 113 millions d’euros, après avoir déclenché un incendie à proximité pour neutraliser les systèmes de sécurité.

Cinq membres d’un clan berlinois ont été condamnés en 2023, bénéficiant d’une certaine clémence de la justice en échange de leurs aveux et de la restitution partielle des trésors, dont certains étaient endommagés ou incomplets.