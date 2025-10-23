«C'est totalement irresponsable» : ils veulent gravir un pic à 2.500 mètres avec leur bébé de 9 mois et restent bloqués au sommet (vidéo)

Un couple de touristes a dû être secouru lors de son ascension d'un pic à la frontière entre la Pologne et la Slovaquie. Mal équipés et accompagnés de leur bébé de 9 mois, les deux parents ont été jugés «irresponsables».

Szymon Stoch, guide de montagne polonais a eu une surprise de taille en gravissant le Rysy, un assif culminant à 2.500 mètres et situé à la frontière entre la Pologne et la Slovaquie. Il a rencontré un couple de touristes en difficulté qui ont tenté l'ascension... avec leur bébé de 9 mois.

Auprès du média polonais TVN24, le guide a expliqué que ces deux personnes, probablement de nationalité lituanienne, étaient très mal équipées. Sans piolet ni casque, elles ne disposaient que d'un petit sac à dos et de crampons, dont une paire «trop grande».

Szymon Stoch, qui était accompagné d'un guide slovaque, a croisé leur route «à environ un cinquième du chemin reliant la Slovaquie à Rysy». Jugeant leur comportement totalement imprudent, il leur a fortement conseillé de ne pas poursuivre leur ascension et de s'arrêter près du lac glaciaire.

Les deux touristes ont toutefois décidé de continuer et se sont retrouvés bloqués une fois arrivés au sommet. Incapables de redescendre, faute d'équipement adapté.

⛰️ TO ZDJĘCIE OBIEGŁO POLSKĘ



Na Rysach, pośród śniegu i lodu, przewodnik Szymon Stoch uratował 9-miesięczne dziecko, które rodzice zabrali na szczyt bez sprzętu i bez doświadczenia. Gdy okazało się, że nie potrafią zejść, odmówili wezwania pomocy „bo nie mieli ubezpieczenia”.… pic.twitter.com/oQRG5LirFF — Raport Światowy (@RaportSwiatowy) October 21, 2025

«Ces ascensions sont très difficiles, explique Szymon Stoch. Même si le temps était magnifique et ensoleillé dimanche et lundi, la neige, surtout près du sommet du Rysy, était très dure. La moindre erreur, la moindre glissade, pouvait entraîner la mort [...] Nous n'emmènerions pas un enfant de 9 mois à Rysy, même si les conditions étaient bonnes. C'est totalement irresponsable.»

Pour débloquer la situation, le guide a lui même pris en charge le bébé du couple et a laissé les parents le suivre tant bien que mal sur le chemin du retour. Grâce à son intervention, tout le monde est redescendu sain et sauf.