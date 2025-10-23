Toute l’actu en direct 24h/24
Donald Trump et Xi Jinping : le président américain va rencontrer son homologue chinois en Corée du Sud  

Donald Trump et Xi Jinping se rencontreront le 30 octobre prochain [REUTERS/Carlos Barria/File Photo]
Par CNEWS
Publié le

Les présidents américain et chinois devraient se rencontrer le 30 octobre prochain lors du sommet de l’APEC. L’occasion pour les deux hommes de discuter d’accords commerciaux.  

La Maison Blanche a révélé que Donald Trump rencontrera Xi Jinping le jeudi 30 octobre prochain en Corée du Sud. Cette entrevue entre les deux chefs d’État se déroulera en marge du sommet de l’APEC (Coopération économique Asie-Pacifique). 

Pour rappel, le président américain avait laissé planer le doute quant à la tenue de cette rencontre, en raison des tensions commerciales persistantes entre Washington D.C. et Pékin. 

En effet, le 10 octobre dernier, Donald Trump avait annoncé sur Truth Social une nouvelle offensive commerciale contre la Chine, en représailles aux restrictions imposées par Pékin dans le secteur stratégique des terres rares. 

Il avait alors déclaré que des droits de douane supplémentaires de 100 % seraient appliqués aux marchandises chinoises à partir du 1ᵉʳ novembre, «ou avant». Un taux qui vient s'ajouter aux 30 % déjà appliqués à l'ensemble des produits chinois depuis mai dernier.  

Il est donc très probable que cette réunion entre les deux dirigeants porte principalement sur les accords commerciaux bilatéraux, avec l’espoir que des solutions viables soient enfin trouvées. 

Des droits de douane de 200 % ?  

Si aucun accord n’est trouvé entre les deux dirigeants, certains droits de douane pourraient grimper jusqu’à 150 %, voire 200 % selon les secteurs, une mauvaise nouvelle tant pour les consommateurs américains que chinois. 

Il y a deux semaines, Donald Trump avait affirmé que la Chine adoptait une posture très hostile envers les États-Unis, ce qui ne l’incitait pas à rencontrer Xi Jinping lors du sommet de l’APEC. Il semble pourtant avoir changé d’avis, et pour de bonnes raisons ! 

Rappelons en effet que la Chine est aujourd’hui le premier producteur mondial de terres rares, ces matériaux indispensables à de nombreuses industries stratégiques. 

Donald TrumpXi JinpingCorée du SudGuerre commerciale

