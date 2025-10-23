Toute l’actu en direct 24h/24
Gaza : le Hamas et le Fatah se retrouvent au Caire pour évoquer l’après-guerre

Cette rencontre intervient alors que l’Égypte tente de relancer le dialogue interpalestinien. [© REUTERS/Dawoud Abu]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Des représentants du Hamas et du Fatah se sont réunis ce jeudi en Égypte pour évoquer les dispositions à prendre après la guerre dans la bande de Gaza. La rencontre, rapportée par la chaîne Al-Qahera News, intervient sur fond de rivalité persistante entre les deux mouvements palestiniens.

Les délégations se sont retrouvées «pour discuter de la situation nationale dans son ensemble et des arrangements à mettre en place après la fin de la guerre à Gaza», a précisé la chaîne, réputée proche des services de renseignement égyptiens.

Cette rencontre intervient alors que l’Égypte tente de relancer le dialogue interpalestinien et de préparer un scénario politique pour l’après-conflit. 

D'autres «rencontres dans les prochaines semaines» sont attendues entre les deux entités, a indiqué une source sous couvert d'anonymat. 

