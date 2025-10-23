Gaza : le Hamas et le Fatah se retrouvent au Caire pour évoquer l’après-guerre

Des représentants du Hamas et du Fatah se sont réunis ce jeudi en Égypte pour évoquer les dispositions à prendre après la guerre dans la bande de Gaza. La rencontre, rapportée par la chaîne Al-Qahera News, intervient sur fond de rivalité persistante entre les deux mouvements palestiniens.

Une rencontre sous tension. Des délégations du Hamas et de son rival, le Fatah, se sont réunies jeudi en Égypte pour évoquer les dispositions à prendre après la guerre dans la bande de Gaza, a rapporté la chaîne égyptienne Al-Qahera News.

Les délégations se sont retrouvées «pour discuter de la situation nationale dans son ensemble et des arrangements à mettre en place après la fin de la guerre à Gaza», a précisé la chaîne, réputée proche des services de renseignement égyptiens.

Cette rencontre intervient alors que l’Égypte tente de relancer le dialogue interpalestinien et de préparer un scénario politique pour l’après-conflit.

D'autres «rencontres dans les prochaines semaines» sont attendues entre les deux entités, a indiqué une source sous couvert d'anonymat.