«La Russie considère que les Européens sont faibles, l'Allemagne et la Pologne estiment qu'une guerre est peut-être inéluctable», souligne le général Bruno Clermont

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«La Russie considère que les Européens sont faibles, l'Allemagne et la Pologne estiment qu'une guerre est peut-être inéluctable», a souligné Bruno Clermont, consultant en défense et général de corps aérien, ce jeudi dans La Matinale de CNEWS, décryptant une possible entrée en guerre de l'armée française avec la Russie. 

RussieguerreGuerre en UkraineArmée française

