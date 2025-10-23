Voici les 20 photos d'animaux les plus drôles des Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025

Concours de photographie animalière le plus amusant au monde, les Nikon Comedy Wildlife Awards ont dévoilé l'ensemble des finalistes 2025. Découvrez la sélection de nos photos favorites avant l'annonce des gagnants le 9 décembre.

Le jury du concours de photographie Nikon Comedy Wildlife Awards a révélé le 23 octobre, l'ensemble des finalistes de l'édition 2025, soit au total 40 photos uniques, 3 portfolios et 10 vidéos. Cette année, le concours de photographie animalière le plus drôle au monde a enregistré un nombre record de candidatures, presque 10.000 au total, en provenance de 108 pays, toutes en lice pour remporter le premier prix.

Créée en 2015 par les photographes britanniques Paul Joynson-Hicks et Tom Sullam, la compétition récompense chaque année les clichés d'animaux les plus amusants voire hilarants, dans le but de promouvoir la conservation de la faune à travers ce côté léger de la photographie animalière. Chaque année, elle soutient une organisation de conservation durable.

Comme l'année dernière, les Nikon Comedy Wildlife Photography Awards ont collaboré avec la Whitley Fund for Nature, organisation caritative britannique qui travaille à la préservation de la nature, en apportant une aide financière à plusieurs centaines de défenseurs de l'environnement dans 80 pays.

Le palmarès des Nikon Wildlife Photography Awards 2025 sera connu le 9 décembre. Retrouvez ci-dessous nos 20 photos préférées.

«the choir»

«The Choir» © Meline ELLWANGER/Nikon Comedy Wildlife

«Un moment hilarant et chanceux où j'ai surpris ces trois lions en train de bâiller en même temps, dans le parc du Masaï Mara, au Kenya», a déclaré Meline Ellwanger, jeune et talentueuse photographe naturaliste allemande qui étudie l'écologie animale aux Etats-Unis.

«pied piper of penguins»

«Pied Piper of Penguins» © Ralph ROBINSON/Nikon Comedy Wildlife

«Après une semaine passée à parcourir les îles Malouines, appelées Falkland islands en anglais et Islas Malvinas en espagnol, notre dernier jour de tournage dans cet archipel de l'Atlantique sud disputé entre l'Argentine et le Royaume-Uni, s'est déroulé à la pointe Volunteer, un promontoire situé sur la côte est de la Malouine orientale, au nord-est de Stanley, la capitale. Ce lieu a reçu son nom en 1815, lorsque le navire de chasse au phoque Volunteer y a laissé un équipage chargé de collecter des peaux de phoque pendant qu'il partait en quête d'autres opportunités ailleurs. La pointe Volunteer est remarquable car environ 2.000 couples de manchots royaux s'y reproduisent, à l'extrémité nord de leur aire de répartition», a raconté Ralph Robinson, photographe et artiste américain passionné par la nature. «Les manchots royaux ont failli disparaître des Malouines, et la pointe Volunteer abrite la majorité de la population de l'archipel. J'ai passé la majeure partie de la journée allongé sur le ventre, souvent dans le sable, à observer les manchots royaux. Quel spectacle ! Non loin de là, un berger gardait son troupeau de moutons, et on aurait dit un instant que ces oiseaux lui montraient le chemin. Longue vie aux manchots royaux !», a-t-il conclu.

«Now which direction is my nest ?»

«Now which direction is my nest ?» © Alison TUCK/Nikon Comedy Wildlife

La photographe britannique Alison Tuck a immortalisé ce fou de Bassan, lors d'une journée venteuse sur les falaises de Bempton, dans le Yorkshire, au Royaume-Uni, au cours de la saison de nidification.

«monkey circus»

«Monkey Circus» © Kalin BOTEV/Nikon Comedy Wildlife

«Ma femme Nellie et moi étions en lune de miel dans le parc national de Hwange au Zimbabwe, connu pour ses vastes paysages et ses immenses troupeaux d'éléphants. Nous étions là au tout début de la saison des pluies et avons pu observer comment la nature se réveille après les premières pluies depuis plusieurs mois. Même si les animaux s'étaient dispersés et étaient plus difficiles à voir, nous pouvions sentir l'excitation apportée par les pluies partout autour de nous. Un soir, alors que nous retournions au campement, nous sommes tombés sur une troupe de babouins qui jouaient dans un immense arbre. L'un des babouins était assis sur une grosse branche et les autres couraient en rond dans l'arbre. Chaque fois qu'ils passaient devant le babouin assis, celui-ci essayait de les attraper de manière amusante. Ce jeu a duré plus d'une quinzaine de minutes et les primates semblaient vraiment s'amuser», a expliqué le photographe et vidéographe bulgare Kalin Botev.

«flamingone»

«Flamingone» © Miles ASTRAY/Nikon Comedy Wildlife

«Nous avons tous déjà vu un flamant rose, mais avez-vous déjà vu ce genre de flamant rose ? Seule une intelligence artificielle pouvait inventer cela. Ou est-ce moi qui l'ai inventé ? Alors que le contenu généré par l'IA remodèle rapidement le paysage numérique tout en suscitant un débat de plus en plus vif sur ses implications pour l'avenir du contenu, ses créateurs et ses consommateurs, j'ai inscrit FLA MINGONE dans la catégorie IA du concours 1839 Awards en 2024. Cette créature fantastique a remporté deux prix, qui ont été révoqués lorsque j'ai révélé qu'elle n'avait pas été créée par une IA, mais qu'il s'agissait bel et bien d'un animal réel et d'une vraie photographie. L'idée était de prouver que Mère Nature et ses interprètes humains peuvent encore battre la machine, et que la créativité et l'émotion sont plus qu'une simple suite de chiffres», a déclaré Miles Astray, photographe et artiste canadien. «La photo montre un flamant rose dont la tête semble manquer, mais je vous assure qu'elle est bien là. En fait, l'oiseau vaque simplement à ses occupations matinales sur une plage d'Aruba, dans les Caraïbes, la tête enfouie sous son torse pour bien nettoyer son plumage. Ce qui ressemble à un flamant rose sans tête n'est en réalité qu'une créature héroïque, maladroite mais emblématique, qui se gratte le ventre, la tête enfouie sous son torse — un cliché honnête et chanceux», a-t-il ajouté.

«relaxing in the trees»

«Relaxing in the trees !» © Diana REBMAN/Nikon Comedy Wildlife

«Ce gibbon à joues jaunes se reposait tranquillement sur la branche d'un arbre, dans le parc national de Cat Tien, au sud du Vietnam. On dirait qu'il attend qu'on lui serve une bière», a déclaré l'Américaine Diana Rebman, photographe animalière primée.

«I JUST can't wait to be king»

«I Just Can't Wait to Be King» © Bret SAALWAECHTER/Nikon Comedy Wildlife

«J'ai toujours été fasciné par la vie sociale complexe des lions, et il n'y a pas de meilleur endroit pour les observer que le parc national du Serengeti en Tanzanie. J'ai pris cette photo en septembre 2024, pendant la saison sèche, lorsque la pénurie de nourriture et d'eau peut exacerber les tensions familiales. Un matin, près de kopjes, ces affleurements rocheux emblématiques qui parsèment le paysage du Serengeti, nous avons trouvé une troupe de lions engagée dans une confrontation animée : les lionceaux affamés réclamaient du lait, et les mères cédaient brièvement avant de se retirer, épuisées. La vie pendant la saison sèche n'est pas une partie de plaisir : les lions attendent avec impatience la grande migration et le festin qu'elle promet, mais cela donne lieu à des comportements incroyables chez les animaux sauvages, et ces lionceaux étaient les stars du spectacle», a dit l'Américain Bret Saalwaechter, photographe animalier américain. «Pendant plus d'une heure, ils ont suivi leur mère autour d'un célèbre kopje, alternant entre tentatives d'allaitement et jeux. À chaque fois, la mère, déjà de mauvaise humeur à cause de la chaleur étouffante, poussait un rugissement de désapprobation et s'échappait. Mais les lionceaux, comme tous les petits persévérants, la poursuivaient, la mordillaient et glapissaient pour attirer davantage son attention. Ce drame s'est répété à plusieurs reprises. Rugissant de protestation, les lionnes ont grimpé sur le haut du kopje pour trouver un moment de paix, mais leurs petits les ont suivies sans relâche. Alors que le chaos atteignait son paroxysme, toute la troupe a éclaté en un chœur de rugissements et de gémissements, me donnant l'occasion parfaite d'appuyer sur le déclencheur», a-t-il relaté.

«high five»

«High Five» © Mark METH-COHN/Nikon Comedy Wildlife

«Cette photo a été prise lors d'un voyage au Rwanda au début de l'année, où nous avons passé quatre jours inoubliables à parcourir les montagnes brumeuses des Virunga à la recherche des familles de gorilles qui y ont élu domicile. Ce jour-là, nous sommes tombés sur un grand groupe familial réuni dans une clairière. Les adultes cherchaient calmement leur nourriture tandis que les jeunes jouaient avec enthousiasme. Un jeune mâle était particulièrement désireux de montrer ses talents d'acrobate : pirouettes, culbutes et grands coups de pied. Le regarder évoluer était un pur bonheur, et je suis ravi d'avoir pu immortaliser son esprit espiègle dans cette image», a déclaré Mark Meth-Cohn, photographe naturaliste amateur britannique.

«territorial defence operation»

«Territorial Defence Operation» © Antoine REZER/Nikon Comedy Wildlife

«Après cinq semaines passées dans le nord-est du Groenland pour une mission scientifique, je renoue peu à peu avec la civilisation humaine en passant une semaine en Islande. En roulant le long d'un fjord dans le nord-ouest de l'île, j'aperçois des faucons gerfauts. Je m'arrête et les observe longuement : c'est toute une famille ! Mon regard est attiré par un rapace plus grand, un pygargue à queue blanche. Incroyable ! Il se pose après avoir clairement fait comprendre aux faucons qu'il est le chef. Je me régale les yeux de cette scène, car ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion d'assister à un tel spectacle ! Lorsqu'une mouette arrive, j'imagine que l'aigle va la tenir à distance. Je me trompe ! Les vols à basse altitude de la mouette se succèdent, mais ne suffisent pas. La mouette change alors de stratégie et lâche sa bombe sur l'aigle ! Le rapace finit par s'envoler, laissant le site à la mouette. La motivation peut être plus forte que la taille !», a expliqué Antoine Rezer, photographe animalier français basé en Haute-Savoie.

«omg he's at it again»

«OMG he's at it again» © David RICE/Nikon Comedy Wildlife

«Les pitreries matinales délirantes d'une grue à couronne rouge, dans le parc national de Kushiro Shitsugen, dans l'est de Hokkaido, au Japon», a commenté David Rice, photographe animalier américain.

«battle hug»

«Battle Hug» © Jessica EMMETT/Nikon Comedy Wildlife

«Je suis à mobilité réduite et j'utilise souvent un scooter électrique pour faire de la photographie animalière, je reste donc souvent dans mon parc local, le parc Bishan-Ang Mo Kio à Singapour. Alors que je me promenais dans le parc par une matinée nuageuse typique, mon attention a été attirée par deux varans engagés dans un combat au loin. Ils étaient très proches du chemin principal, mais ils semblaient totalement indifférents aux gens qui marchaient, faisaient leur jogging, passaient à vélo ou filmaient avec leur téléphone. En soi, le combat semblait être une intense bataille de force, même si les mouvements étaient assez lents. Un peu comme un bras de fer entre deux adversaires de force égale. Mes photos ne reflétaient pas du tout cette bataille épique ! Au contraire, elles donnaient l'impression d'une douce étreinte affectueuse, alors je m'en suis contentée !», a confié Jessica Emmett, artiste et photographe britannique installée à Singapour. «Je ne vois pas souvent des varans se combattre, car ils sont généralement solitaires. Cependant, il n'était pas surprenant de les voir se battre dans cette zone, car elle se trouve juste sous des arbres où les hérons sont connus pour nicher. Cela signifie que des œufs et de la nourriture tombent souvent au sol, sans compter que cette zone est également située juste à côté de la rivière. Il s'agit donc d'un territoire de choix pour ces sauriens, qui vaut la peine de se battre», a-t-elle ajouté.

«darling, please stop !»

«Darling, please stop !» © Massimo FELICI/Nijon Comedy Wildlife

«Lors d'un safari photo dans le parc national du Serengeti, en Tanzanie, nous suivions ce couple de lions amoureux. Malheureusement, ils ont été dérangés par un violent orage qui a refroidi leur enthousiasme ! Cela a donné lieu à une scène attendrissante où tous les deux s'ébrouaient, mais le mâle l'emportait toujours grâce à son impressionnante crinière !», a dit l'Italien Massimo Felici.

«hit the dance floor»

«Hit the dance floor» © Paula RUSTEMEIER/Nikon Comedy Wildlife

«Cette photo a été prise au tout début de mon "parcours" dans la photographie animalière. J'ai toujours aimé la nature, mais je ne photographiais généralement que mon chien, jusqu'à ce que j'observe des renards roux pour un exposé que j'ai rédigé pour mes cours de biologie à l'école et que je décide d'essayer de les photographier et d'en apprendre davantage à leur sujet. La photo a été prise dans une réserve naturelle située aux Pays-Bas. Ces animaux n'y sont pas chassés et peuvent donc être observés pendant la journée. C'est quelque chose que j'ai constaté dans toutes les régions où la pression de chasse est faible que j'ai visitées jusqu'à présent. Je ne suis pas un grand fan du camouflage. Même si je l'utilise parfois, j'ai découvert que la meilleure façon de photographier les renards roux, en particulier les jeunes, est simplement d'être présent», a déclaré Paula Rustemeier, jeune photographe animalière allemande. «Si vous y consacrez du temps, j'ai constaté que les renards deviennent généralement curieux ou vous considèrent comme quelque chose de naturel, sans danger. Dans tous les cas, ils finissent par s'approcher. Plusieurs renards ont déjà mordillé mes chaussures de cette manière, et d'autres ont attrapé des souris à quelques mètres de moi ! C'est également la tactique que j'ai utilisée avec ces animaux. Ainsi, j'ai pu les suivre et les observer pendant plusieurs mois, pendant qu'ils grandissaient. Leur tanière se trouvait dans une vallée sablonneuse. Parfois, j'en trouvais un ou deux qui dormaient dans cette zone pendant la journée, mais à l'aube, ils se retrouvaient à cet endroit, devenaient très actifs et jouaient souvent ensemble, comme sur la photo Le temps passé avec eux m'a beaucoup appris sur leur comportement social. Je les ai vus se battre, chasser, dormir, se toiletter et, bien sûr, jouer, ce que je préfère observer ! On ne peut s'empêcher de rire en regardant les renards», a-t-elle conclu.

«smile, you're being photographed»

«Smile, you're being photographed» © Valtteri MULKAHAINEN/Nikon Comedy Wildlife

«Alors que je photographiais des ours dans la réserve naturelle de Martinselkonen, à la frontière orientale de la Finlande, cet ourson âgé d'un an m'a vu et s'est mis à me sourire. Apparemment, il avait déjà dû poser devant des photographes», a relaté le Finlandais Valtteri Mulkahainen, professeur d'EPS et photographe animalier amateur.

«landing gears down»

«Landing Gears Down» © Erkko BADERMANN/Nikon Comedy Wildlife

«Cette photographie est le fruit d'une patience acharnée. Je photographie les plongeons catmarins depuis plusieurs années. Je m'allonge au bord d'un étang sous un filet de camouflage et photographie leurs parades nuptiales printanières depuis ma cachette où le sol est humide et froid. Ce matin-là, une chute de neige inhabituelle pour le début du printemps m'a pris par surprise, rendant la photographie presque impossible. Allongé là, sur la rive froide de l'étang, je me suis dit qu'il était inutile de rester. J'étais déjà sur le point de partir. Cependant, j'ai décidé de rester, et la neige s'est transformée en flocons tranquilles et magnifiques, tandis qu'une fine brume s'élevait de la surface du lac. Un autre plongeon catmarin sur le lac était devenu blanc à cause de la neige. D'après son comportement, j'ai remarqué que son compagnon arrivait sur le lac, et j'ai réussi à le cadrer avec mon appareil photo contre le ciel gris», a raconté Erkko Badermann, photographe naturaliste finlandais. «Je l'ai perdu de vue pendant un instant, mais je l'ai rattrapé juste avant qu'il ne se pose sur l'eau. L'atterrissage de cet oiseau est généralement très instable car il cherche son équilibre en étirant ses pattes vers l'arrière, puis se pose sur le ventre pour planer. J'aime dire qu'il utilise l'eau comme piste d'atterrissage. Cette fois-ci, l'oiseau est venu droit vers moi et était si stable qu'on aurait pu croire qu'il avait pris des cours de vol. Cette photo m'a accompagné dans mes expositions et elle fait toujours sourire les spectateurs. Elle a quelque chose de drôle. J'ai pensé qu'elle serait parfaite pour ce concours afin d'apporter de la joie aux spectateurs», a-t-il ajouté.

«bad hair day»

«Bad Hair Day» © Christy GRINTON/Nikon Comedy Wildlife

«Je me trouvais au parc Beacon Hill situé à Victoria, au Canada, lorsque j'ai vu une tache grise passer en courant. En regardant de plus près, j'ai vu qu'il s'agissait d'une mère écureuil gris qui déplaçait ses petits vers un nouveau nid. L'herbe était couverte de rosée ce matin-là, et sa queue était donc mouillée lorsqu'elle courait dans l'herbe. En entrant dans son nouveau nid, sa queue dépassait, et lorsqu'elle s'est retournée pour partir, sa tête a été recouverte par sa queue mouillée pendant une fraction de seconde. Quand je l'ai vue, cela m'a fait sourire, car je connais bien ce moment où l'on vient de se laver les cheveux et où la sonnette retentit ! J'ai également beaucoup aimé les textures et les couleurs de l'écorce de l'arbousier qui l'entourait, ainsi que sa "mauvaise coiffure"», a expliqué Christy Grinton, biologiste de formation et photographe naturaliste canadienne.

«masquerading as an arrow»

«Masquerading as an Arrow» © Magnus BERGGREN/Nikon Comedy Wildlife

«L'histoire derrière cette photo est que je cherchais des aigles quand cette petite flèche a traversé le ciel ; c'était un pic noir. Alors qu'il repliait ses ailes sous son corps, créant l'illusion parfaite d'une vitesse fulgurante, j'ai eu la chance de le cadrer et d'obtenir une image nette, car j'utilisais une vitesse d'obturation plus lente à ce moment-là», a confié Magnus Berggren, talentueux photographe animalier suédois.

«hornbill in a hurry»

«Hornbill In A Hurry» © Geoff MARTIN/Nikon Comedy Wildlife

«Je me trouvais dans un affût à Zimanga, en Afrique du Sud, où je photographiais des vautours africains, ou plutôt où j'espérais le faire, lorsqu'un calao leucomèle est apparu et s'est immédiatement positionné devant l'affût, m'empêchant ainsi de prendre des photos nettes des vautours. Après plusieurs minutes frustrantes, une buse de Harris est arrivée assez rapidement par la droite, coïncidant avec le départ du calao. Cependant, l'expression du calao semble être celle d'une panique totale, suggérant que la buse le considère comme son petit-déjeuner. Le fait d'avoir les deux oiseaux sur la photo aide à vendre l'histoire et à renforcer le sentiment d'urgence du calao. Ne vous inquiétez pas, le calao s'en est sorti indemne !», a déclaré le photographe britannique Geoff Martin.

«paint me like one of your forest girls»

«Paint Me like One of Your Forest Girls» © Michael STRAVAKAKIS/Nikon Comedy Wildlife

«Cette image a été prise dans le parc national de Tanjung Puting, dans le sud de Bornéo, en Indonésie, et montre Sandra, la plus vieille orang-outan connue vivant dans la région. Autrefois réhabilitée, Sandra avait auparavant vécu en captivité, mais elle a depuis été relâchée avec succès dans la nature. Connue pour son caractère excentrique et unique, elle s'est rapidement habituée à notre présence et n'a pas tardé à "trouver sa place"», a indiqué le photographe naturaliste australien Michael Stavrakakis.

«outdoor smoking zone»

«Outdoor smoking zone» © Lars BEYGANG/Nikon Comedy Wildlife

«Au printemps, j'ai été chargé de photographier la faune urbaine d'une ville proche de Hersbruck, ma ville natale, en Bavière, en Allemagne. Après plusieurs matinées passées au bord d'un étang, j'ai décidé de retourner une fois de plus au même endroit. Il faisait très froid ce matin-là, la température était si basse que l'on pouvait voir son souffle. Alors que les premiers rayons du soleil perçaient derrière moi, j'ai remarqué un canard colvert perché sur une clôture, qui cancanait. J'ai rapidement appuyé sur le déclencheur, dans l'espoir de capturer le souffle visible qui s'échappait de son bec. La scène m'a fait sourire : on aurait dit que le canard venait de sortir pour fumer une cigarette dans la lumière froide du matin», a déclaré Lars Beygang, jeune photographe animalier allemand.