Allemagne : un islamiste en détention pour avoir provoqué des carambolages en tirant sur des voitures

Ce vendredi, la police a annoncé l'incarcération d'un sympathisant présumé de Daesh, dans le sud de l'Allemagne. Ce dernier aurait tenté, sans y parvenir, de provoquer des carambolages en tirant sur des voitures avec un fusil à air comprimé.

Selon l'unité de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme de la police bavaroise, le suspect, dont l'identité n'a pas été révélée, a tiré entre le 9 et le 11 septembre sur 22 véhicules circulant sur une route où la vitesse autorisée était de 100 km/h. «Aucun accident ou blessé» n'a été à déplorer.

L'homme a été arrêté et son arme, un fusil à air comprimé avec lunette, a été saisie le 13 septembre dernier. Il est en détention provisoire depuis.

«Les investigations tendent à démontrer que le suspect, sympathisant présumé de l'organisation terroriste appelée "État islamique" (EI), voulait par ces attentats éliminer des "infidèles"», selon la police.