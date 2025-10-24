Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Allemagne : un islamiste en détention pour avoir provoqué des carambolages en tirant sur des voitures

L'homme a été arrêté et son arme, un fusil à air comprimé avec lunette, a été saisie le 13 septembre dernier. [Odd ANDERSEN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce vendredi, la police a annoncé l'incarcération d'un sympathisant présumé de Daesh, dans le sud de l'Allemagne. Ce dernier aurait tenté, sans y parvenir, de provoquer des carambolages en tirant sur des voitures avec un fusil à air comprimé. 

Des attaques inquiétantes en Allemagne. Un sympathisant présumé de Daesh a été incarcéré dans le sud du pays, a indiqué la police locale, ce vendredi. Ce dernier a tenté, sans y parvenir, de provoquer des carambolages en tirant sur des voitures avec un fusil à air comprimé. 

Selon l'unité de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme de la police bavaroise, le suspect, dont l'identité n'a pas été révélée, a tiré entre le 9 et le 11 septembre sur 22 véhicules circulant sur une route où la vitesse autorisée était de 100 km/h. «Aucun accident ou blessé» n'a été à déplorer.

Sur le même sujet «Un véritable malentendu» : alertée par la présence d'un homme armé près de Munich, la police allemande ouvre le feu et blesse un soldat en exercice Lire

L'homme a été arrêté et son arme, un fusil à air comprimé avec lunette, a été saisie le 13 septembre dernier. Il est en détention provisoire depuis.

«Les investigations tendent à démontrer que le suspect, sympathisant présumé de l'organisation terroriste appelée "État islamique" (EI), voulait par ces attentats éliminer des "infidèles"», selon la police. 

AllemagneIslamismedétentioncarambolageVoiture

À suivre aussi

«Un véritable malentendu» : alertée par la présence d'un homme armé près de Munich, la police allemande ouvre le feu et blesse un soldat en exercice
«La France est après l'Allemagne le deuxième pays européen qui accueille le plus de migrants afghans», assure Claude Moniquet
«C'est comme jouer à la loterie» : l'Allemagne envisage d'instaurer un tirage au sort pour relancer son service militaire

Ailleurs sur le web

Dernières actualités