Arnaque sentimentale : elle pensait vivre une idylle avec l'acteur de Squid game et se fait escroquer de 300.000 euros

En Corée du Sud, un réseau d’escrocs a soutiré l'équivalent de 300.000 euros à une femme après lui avoir fait croire qu’elle était en couple avec l’acteur Lee Jung-jae, star de la série Squid Game.

Un nouveau cas d'arnaque sentimentale. En Corée du Sud, des escrocs se sont faits passer pour l’acteur de Squid Game Lee Jung-jae pour piéger une femme d'une cinquantaine d'années et lui soutirer d'importantes sommes d'argent.

Prétextant entrer en contact avec des fans, les escrocs sont parvenus à mettre la victime en confiance grâce à des photos réalisées par une IA, notamment un prétendu cliché de permis de conduire, rapporte le KoreaJoongAng Daily.

Une fois la relation créée, les échanges entre les faussaires et la jeune femme se sont poursuivis sur KakaoTalk, une messagerie populaire en Corée du Sud. Se croyant en couple, la femme a alors commencé à envoyer des sommes d’argent à son prétendu amant dans l’espoir de le rencontrer. Au total, la somme transférée s'approchait des 500 millions de wons, soit environ 300.000 euros.

L'agence de l'acteur s'est exprimée

Après avoir pris connaissance de l’existence de cette arnaque, l’agence qui représente Lee Jung-jae s’est exprimée pour dénoncer cette pratique. «Nous affirmons clairement que ni la société ni aucun de nos artistes ne solliciteront d'argent, de virements bancaires ou de sponsoring, quelles que soient les circonstances. Si vous recevez de telles demandes, veuillez ne pas y répondre et redoubler de prudence afin d'éviter toute fraude», pouvait-on lire dans un communiqué qu’elle a publié.

L'agence de Lee a annoncé qu'elle allait engager des poursuites judiciaires énergiques et s'est dite déterminée à travailler avec les autorités. « Nous continuerons à tout mettre en œuvre pour favoriser une culture de fans saine et sûre», a-t-elle affirmé.