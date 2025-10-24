Changement d’heure : pourquoi les médecins pensent que l’heure d’hiver est meilleure pour la santé

Chaque année, le débat autour du changement d'heure revient inlassablement. A choisir, si les Français sont majoritairement pour conserver l'heure d'été, les scientifiques affirment que celle d'hiver serait bien plus bénéfique. Voici pourquoi.

Été ou hiver, il faut choisir son camp. Chaque année, au moment du changement d'heure, revient la question de quel rythme adopter si l'alternance venait à cesser. A cette interrogation, les experts semblent unanimes.

En effet, bien que, selon les sondages, 59% des Français se disent pour l'adoption de l'heure d'été en cas de cessation du roulement aujourd'hui en place, les scientifiques mettent en avant les effets négatifs de celle-ci sur les organismes.

Selon eux, en premier lieu, elle participerait à dérégler l'horloge interne des citoyens, notamment en les poussant à se coucher plus tardivement.

Une affaire de sommeil

Armelle Rancillac, chercheuse et électrophysiologiste de l'Inserm, interrogée par Notre Temps, explique : «Physiologiquement, les Français ont tendance à avoir une horloge longue : ils se couchent tard, se lèvent tard. L'heure d'été accentue ce décalage naturel et aggrave la dette de sommeil déjà très importante dans la population».

Un fléau qui serait particulièrement important durant les mois les moins ensoleillés. «Si l'on reste à l'heure d'été toute l'année, en plein hiver, le soleil se lèverait à plus de 9h40 à Paris. Résultat : notre organisme manquerait de lumière au moment critique du matin», reprend en effet la chercheuse. Or, le rythme circadien que respecte n'importe quel corps humain est régulé par l'exposition à la lumière naturelle, particulièrement au réveil. C'est l'apparition de celle-ci qui permet de synchroniser notre horloge biologique à celle qui régit le monde extérieur.

Un tel manque de lumière pendant des mois comme celui de décembre, durant lequel se déroule le solstice d'hiver, provoque un retard de la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Cela a pour conséquence, en chaîne, d'affecter la production de cortisol, substance notamment responsable de notre vigilance.

L'heure d'été responsable de «somnolence, irritabilité et stress»

«Quand on se décale vers l'heure d'été, notre sommeil est en décalage avec notre rythme biologique. Résultat, on observe une certaine somnolence, irritabilité, baisse de concentration, dérégulation du système immunitaire et augmentation du stress», reprend Armelle Rancillac.

Selon l'Inserm, le changement d'heure, notamment vers celle d'été, est responsable d'une hausse des troubles du sommeil, de la vigilance, des accidents de la route, mais aussi à des problèmes de régulation du métabolisme et à une augmentation des épisodes dépressifs.

L'institut alerte particulièrement les enfants, personnes âgées, travailleurs de nuit ou victimes de troubles du sommeil, qui sont spécifiquement vulnérables.