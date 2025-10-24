Etats-Unis : quel a été le shutdown le plus long de l'histoire ?

Depuis le 1er octobre, l'Administration fédérale américaine est mise à l’arrêt en raison de l’absence de vote, dans le délai imparti, du budget fédéral par le Congrès. Il s'agit du onzième «shutdown» de l'Histoire et déjà du deuxième le plus long.

24 jours. Le 1er octobre dernier, l'Administration fédérale américaine a commencé sa fermeture, le Shutdown, en vertu de la loi constitutionnelle des États-Unis, qui fait du vote du budget par le Congrès une condition essentielle au fonctionnement de l’appareil fédéral. Mais cette fermeture n'est pas encore la plus longue de tous les temps.

Le budget américain n'ayant pas été adopté avant le 1er octobre fatidique, chaque année, certains services publics du pays ne sont plus assurés. En effet, lorsque les comptes américains ne sont pas définis, seuls les services considérés comme «essentiels» par la loi Anti-Déficit (1884) continuent d'exercer leur activité. Pour le reste, les agents publics peuvent travailler sans salaire ou alors ils sont placés en congés forcés.

2019, un record de 35 jours de paralysie

Pour que ce «shutdown» soit considéré comme le plus long de l'histoire outre-Atlantique, il faudrait qu'il dure encore onze jours. Du 22 décembre 2018 au 25 janvier 2019, un état de «shutdown» avait effectivement été déclaré pour les mêmes raisons, lors du premier mandat de Donald Trump.

Plus précisément, cette situation de blocage avait eu lieu lorsque le 115e Congrès et Donald Trump n'étaient pas parvenus à s'accorder sur un projet de loi de crédits pour financer les opérations du gouvernement fédéral pour l'année 2019. Le financement fédéral d'un mur séparant le Mexique et les Etats-Unis était alors au centre des débats entre les Démocrates et les Républicains et le 45e président des Etats-Unis avait tenté de faire taire l'opposition par la menace du shutdown, une stratégie politique particulièrement contestée à l'époque.

L'immobilisation du gouvernement fédéral avait duré 35 jours et coûté environ 5 milliards de dollars (4,31 milliards d'euros) au gouvernement américain. Il avait entraîné des congés pour 380.000 fonctionnaires et 420.000 employés supplémentaires des agences concernées devaient travailler avec un salaire différé à la fin de la fermeture. Au total, 800.000 travailleurs avaient été touchés sur 2,1 millions d'employés fédéraux civils non postaux.

les présidents démocrates face à un Congrès républicain

D'autres shutdown ont marqué l'histoire récente du pays : sous la présidence de Barack Obama, du 1er au 17 octobre 2013, au moment des débats sur l'«Obamacare». Cette interruption des activités gouvernementales, qui n'avait dure «que» 16 jours, avait représenté un préjudice de 2,1 milliards de dollars (1,81 milliard d'euros).

Le troisième shutdown le plus long est cependant intervenu plusieurs années auparavant, sous la présidence de Bill Clinton. A cause des différends entre le Congrès républicain et le président de l'époque portant sur le financement de l'éducation, l'environnement et la santé publique dans le budget fédéral de 1996, le gouvernement avait été paralysé du 14 au 19 novembre 1995 et surtout du 16 décembre 1995 au 6 janvier 1996, soit 21 jours.

A noter que les Etats-Unis ont connus 7 autres shutdown, à chaque fois de moins d'une semaine, de Jimmy Carter à George Bush (père) en passant par Ronald Reagan.