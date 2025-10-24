Guerre en Ukraine : une réunion de la coalition des volontaires en format hybride se tient ce vendredi

Une réunion de la coalition des volontaires en format hybride est organisée à Londres (Royaume-Uni) ce vendredi avec pour thématique principale le soutien à l’Ukraine, selon une annonce faite lundi par le président français Emmanuel Macron lors du sommet «Med 9» organisé en Slovénie.

Un nouveau sommet diplomatique au programme. Une réunion de la coalition des volontaires en format hybride se tient ce vendredi à Londres (Royaume-Uni) en présence du président ukrainien Volodimir Zelensky, selon une annonce faite lundi par Emmanuel Macron dans le cadre du sommet «Med 9» organisé en Slovénie.

«Nous continuons à avancer au côté de l'Ukraine, qui résiste vaillamment. Il ne faut céder à aucune désinformation du moment, l'Ukraine continue de résister avec beaucoup de bravoure», a indiqué le président français.

Une décision attendue sur l’utilisation des avoirs gelés russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit jeudi espérer une «décision positive» de l'Union européenne quant à l'utilisation des avoirs russes gelés sur son territoire, pour financer un prêt de 140 milliards d'euros à l'Ukraine.

«J'espère qu'ils prendront une décision politique, une décision positive d'une manière ou d'une autre pour aider l'Ukraine avec ces fonds», a-t-il déclaré devant la presse, en marge d'un sommet des 27 où la question de l'utilisation de ces avoirs russes est au coeur des discussions.

L'UE veut utiliser une partie de ces avoirs pour financer son soutien à l'Ukraine au cours des deux prochaines années, mais se heurte aux réticences de la Belgique, où l'essentiel de ces fonds, propriété de la banque centrale russe, sont immobilisés.

«Quiconque retarde la décision sur l'utilisation complète des avoirs russes gelés ne limite pas seulement notre défense, mais ralentit également les progrès de l'UE elle-même. Le moment d'agir sur les avoirs russes, c'est maintenant. Et je vous exhorte à apporter votre plein soutien», a affirmé Volodymyr Zelensky sur X.

«d’énormes» sanctions décidées contre la Russie

Donald Trump a laissé éclater son exaspération mercredi envers Vladimir Poutine et annoncé des sanctions qualifiées «d'énormes» contre le secteur pétrolier russe, dans l'espoir d'amener Moscou à mettre fin à la guerre en Ukraine. En parallèle, l'Union européenne a annoncé mercredi avoir trouvé un accord pour durcir ses sanctions sur les hydrocarbures russes et tarir les ressources du Kremlin.

«Ce sont des sanctions énormes (...) Et nous espérons qu'elles ne dureront pas trop longtemps. Nous espérons qu'un terme sera mis à la guerre», a affirmé le président américain en recevant le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, dans le Bureau ovale de la Maison Blanche.

Donald Trump, qui s'est refusé pendant de longs mois à décider de ces sanctions, a estimé que ses conversations avec le président russe n'allaient «nulle part», au lendemain du report sine die d'une rencontre entre eux envisagée à Budapest.

Peu avant, le ministre américain des Finances Scott Bessent avait annoncé des sanctions contre les géants pétroliers russes Rosneft et Lukoil, «qui financent la machine de guerre du Kremlin», invoquant le «refus du président Poutine d'arrêter cette guerre insensée».

Les sanctions impliquent un gel de tous les actifs de Rosneft et Lukoil aux États-Unis ainsi qu'une interdiction à toutes les entreprises américaines de faire des affaires avec les deux géants pétroliers russes. Elles ont fait bondir jeudi de près de 3% les cours du pétrole au début des échanges asiatiques, attisant les craintes de tensions sur l'offre d'or noir.

Ces annonces mercredi sont intervenues après une nouvelle nuit d'attaques russes dans toute l'Ukraine, avec plus de 400 drones et une trentaine de missiles, qui ont fait sept morts.