Jubilé du Synode : plus de 2.000 personnes attendues à Rome à partir de ce vendredi

Le jubilé du Synode, du 24 au 26 octobre 2025, rassemblera 2.000 personnes à Rome. Cet événement particulier, pour l'Année sainte pour l'Eglise catholique, est une «étape» dans la mise en œuvre du Synode sur la synodalité.

Vers une Eglise davantage participative ? A partir de ce vendredi 24 octobre, des milliers de croyants se rassemblent à Rome pour le jubilé du Synode. Membres de conseils présbytéraux et pastoraux du monde entier ont rendez-vous.

Le programme prévisionnel de cet événement a été annoncé par le secrétariat général du Synode qui précise qu'il s'agira du «premier moment collectif de la mise en œuvre du "Document final"», un texte rédigé à l’issue de la seconde assemblée synodale à Rome, le 26 octobre 2024 dernier. Il avait été approuvé par le prédécesseur de Léon XIV, le pape François.

Une assemblée ecclésiale mondiale à Rome en 2028 ?

De nombreuses propositions seront examinées, notamment celle d’une plus grande décentralisation dans l’Église catholique, en attribuant davantage de responsabilités aux femmes et aux laïcs.

Plus particulièrement, l'un des souhaits du pape François était de tester la mise en oeuvre du Synode sur la synodalité, notamment avec la tenue d’une assemblée ecclésiale mondiale à Rome en 2028. Depuis, l'idée a été reprise avec la création de deux groupes d’étude consacrés à la liturgie et au statut des conférences épiscopales.

Si la liste des participants n'a pas été dévoilée, le groupe «We Are Church» a annoncé avoir été invité par le cardinal Mario Grech, secrétaire général du Synode, à participer à l’événement en tant qu’organisation. Il s'agit d'un réseau international qui soutient notamment une meilleure intégration des personnes se revendiquant comme «LGBTQ+».

Vendredi, le jubilé se lancera autour d'une séance d’ouverture présidée par le cardinal Grzegorz Rys, archevêque de Lodz (Pologne). Elle sera consacrée à la synodalité «face aux tensions dans l’Église». Une «rencontre-dialogue» s'en suivra, avec le pape Léon XIV et la participation de représentants de sept régions du monde.

«s'écouter les uns les autres»

Le lendemain, samedi, dans la matinée, aura lieu le pèlerinage jubilaire, marqué notamment par le passage de la Porte sainte de la basilique Saint-Pierre du Vatican. Ensuite, un temps de «conversation dans l’Esprit», méthode de discussion privilégiée par le Synode, sera organisé au sein de la cité-Etat pour une centaine de groupes linguistiques.

L’après-midi sera dédié au partage d’expérience dans un environnement musical, avant une veillée de prière mariale sur la place Saint-Pierre. La lendemain, dimanche matin, l'événement se terminera d'abord avec une messe célébrée par le pape sur la même place et ensuite avec une dernière réunion, du conseil ordinaire de la secrétairerie générale du Synode.

Soeur Nathalie Becquart, Sous-Secrétaire du Synode des évêques, expliquait pour KTO TV ce que représentait la synodalité : «C'est le style du discernement, c'est une vision dynamique. C'est être l'Eglise en étant un peuple missionnaire, un peuple de pèlerins, comme Israël au désert, comme les apôtres qui passent sur l'autre rive. Cette écoute qui caractérise l'Eglise synodale, elle commence par l'écoute de la Parole de Dieu, pour écouter l'Esprit-Saint, en s'écoutant les uns les autres».