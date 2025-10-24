La découverte d'un œuf de dinosaure, en parfait état après 70 millions d'années, met en émoi les paléontologues

Le Conseil national de recherche scientifique et technique d'Argentine a fait une découverte surprenante lors d'une campagne de fouilles. Cette dernière s'est terminée sur une note positive avec un œuf vieux de 70 millions d'années.

Des paléontologues argentins ont fait une surprenante découverte lors d'une fouille en tombant sur des œufs de dinosaures vieux de 70 millions d'années dont un qui était parfaitement conservé. «Ce fut une surprise totale, et je tiens à préciser que je n'étais pas là, mais au camp. La découverte a eu lieu grâce à trois collègues qui ont gardé le secret pour nous surprendre.

Nous revenions d'une journée chargée et, à notre arrivée, ils nous ont parlé 'd'escargots intéressants'. Ce qu'ils avaient rapporté était vraiment incroyable», a déclaré Gonzalo Leonel Muñoz , technicien en paléontologie du Musée argentin des sciences naturelles Bernardo Rivadavia.

L'équipe de paléontologues menait apparemment une campagne de fouilles dans la région riche en fossiles de Río Negro lorsqu'elle est tombée sur cet œuf. Et même si ce n'est pas tant rare de trouver des œufs de dinosaures dans cet endroit du pays, il n'arrive quasiment jamais d'en avoir un aussi bien conservé. «Il s'agit très probablement de la première découverte de cet animal en Amérique du Sud», peut-on lire dans la légende de l'une des vidéos que les paléontologues ont diffusées sur les réseaux sociaux.

«Cette campagne a été un franc succès»

L'œuf, ainsi que d'autres découvertes provenant du dépôt, seront envoyés au Musée argentin des sciences naturelles pour y être examinés. On ne sait pas encore si la coquille fossilisée contient un embryon, l'équipe devra effectuer des analyses approfondies pour le savoir.

«Tout d’abord, si cet embryon existe, cela confirmera à quel groupe il appartient. S’il s’agit d’un dinosaure carnivore, cela nous apprendrait, par exemple, comment les œufs de dinosaures ont évolué en oiseaux. Cela pourrait nous montrer à quoi ressemblaient leurs poussins, dans quel état ils étaient à la naissance, s’ils sont pleinement développés ou non», a précisé Gonzalo Leonel Muñoz.

«Tout cela était parfaitement réel : c'est ainsi que nous travaillons et nous comportons. L'émerveillement et le bonheur que nous avons affichés devant la caméra étaient tout à fait réels. Cette campagne a été un franc succès», a conclu le paléontologue.