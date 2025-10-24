«Nous avons présenté les preuves» : le président de l’Équateur affirme avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement avec des chocolats

Le président équatorien Daniel Noboa affirme avoir échappé à une tentative d’empoisonnement par des chocolats, une affaire qui survient dans un climat politique tendu.

Une tentative d'empoisonnement. Daniel Noboa, le président équatorien, a déclaré, ce jeudi 23 octobre, avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement au moyen de chocolats et d'une confiture truffés de «trois produits chimiques», reçus lors d'un événement public.

Il s'agit de la deuxième plainte déposée par le gouvernement pour tentative d'homicide à l'encontre du président Daniel Noboa, dans un contexte de manifestations intenses des populations autochtones contre sa politique. La présence de ces trois composés chimiques «en forte concentration ne peut pas être non-intentionnelle», a indiqué Daniel Noboa dans une interview à CNN.

«Tentative de meutre»

L'organisme militaire chargé de sa sécurité a déposé plainte auprès du parquet. «Nous avons porté plainte, nous avons présenté les preuves, la concentration de trois produits chimiques» dans les sucreries, a ajouté le président.

Début octobre, le gouvernement équatorien a assuré, sans que cela n'ait pu être vérifié, que la voiture dans laquelle voyageait Daniel Noboa avait été la cible de tirs de balles attribués aux populations autochtones. Le gouvernement avait déposé plainte pour «tentative de meurtre».

Un référendum crucial sur une nouvelle constitution est prévue le 16 novembre prochain en Équateur. L'ambition du président est d'ouvrir la voie à une assemblée constituante, en vue de doter le pays d’une constitution plus répressive envers le trafic de drogue.