«Plus de 170 euros» : elle écope d’une amende après avoir versé son café dans les égouts

Une Britannique a reçu une amende de 150 livres sterling (environ 172 euros) pour avoir versé du café dans un égout près de Londres. Après contestation, elle a obtenu l’annulation de la sanction.

Burcu Yesilyurt, une Britannique, a écopé d'une amende de 150 livres sterling (près de 172 euros) après qu'elle a versé les restes de son café dans le réseau des eaux usées, le vendredi 10 octobre dernier, a rapporté The Guardian.

En se rendant au travail, la jeune femme a vidé un peu de café de sa tasse réutilisable avant de monter dans son bus près de la gare de Richmond. «Ce n'était pas grand-chose, juste un tout petit peu. Dès que je me suis retourné, trois hommes, des agents des forces de l'ordre, m'ont poursuivi et m'ont immédiatement arrêté. Je pensais que c'était à cause du bus. Je n'avais aucune idée que verser du liquide dans un égout était illégal. C'était un choc», a-t-elle raconté au média.

Les policiers lui ont reproché d'avoir enfreint l'article 33 de la Loi sur la protection de l'environnement de 1990, interdisant de jeter des déchets polluants. Lorsque Burcu Yesilyurt a demandé l'existence de panneaux publique informant de cette règle, elle n'aurait obtenu aucune réponse.

Elle a décrit l'interaction comme «assez intimidante», confiant s'être sentie tremblante après. «Ils m'ont dit que j'avais commis un acte criminel», a-t-elle ajouté.

Une plainte déposée

En outre, les agents lui auraient indiqué qu'elle pouvait verser sa boisson dans une poubelle à proximité. «C'est vraiment injuste. Je trouve l'amende excessive. Elle est disproportionnée», a-t-elle conclu.

La municipalité de Richmond a d'abord soutenu la décision de la sanctionner, affirmant que les forces de l'ordre avaient «agi avec professionnalisme et objectivité». Un porte-parole a également déclaré que les images des caméras corporelles des agents avaient été analysées et que l'autorité n'était «pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle les agents se sont comportés de manière agressive».

Toutefois, la commune s'est ravisée quatre jours plus tard. «Je peux vous informer qu'après examen, l'avis d'amende forfaitaire a été annulé», indiquait un courriel.

La jeune femme a déposé plainte auprès de la ville et réclamé une signalisation plus claire près des poubelles et des arrêts de bus pour mieux informer les habitants concernant les règles en vigueur.