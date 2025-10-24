Pollution de l'air : l'Inde tente de provoquer une pluie artificielle à New Delhi pour lutter contre le brouillard toxique

Les autorités de la mégalopole de New Delhi ont testé une expérience d'ensemencement des nuages au-dessus de la capitale indienne. Une méthode visant à dissiper le brouillard de pollution toxique en provoquant une pluie artificielle.

L'Inde a provoqué, pour la première fois, ce jeudi 23 octobre, une pluie artificielle au-dessus de la ville de New Delhi, en ensemençant des nuages avec un avion pour dissiper le brouillard de pollution toxique qui pèse lourdement sur la capitale indienne depuis plusieurs jours.

Les autorités de la mégapole, en collaboration avec l'Institut indien de technologie de Kanpur, ont pu effectuer cet essai grâce à un avion monomoteur Cessna au-dessus de Burari, une ville située au nord du territoire de l'Union de Delhi. «Un vol d'essai d'ensemencement a été effectué au cours duquel des fusées d'ensemencement des nuages ont été tirées», a déclaré Manjinder Singh Sirsa, le ministre de l'Environnement de Delhi, dans un communiqué publié jeudi soir.

«Ce vol avait pour objectif de vérifier les capacités d'ensemencement des nuages, la préparation et l'autonomie de l'appareil, d'évaluer les capacités des équipements et des fusées utilisées pour l'ensemencent, ainsi que la coordination entre toutes les agences», a-t-il détaillé.

«Si les conditions restent favorables, Delhi connaîtra sa première pluie artificielle le 29 octobre», a annoncé Rekha Gupta, la ministre en chef. La nature du produit chimique utilisé lors de cet essai n'a pas été précisée.

La mégapole de plus de 30 millions d'habitants figure régulièrement parmi les capitales les plus polluées de la planète.

Depuis le début de la semaine, le niveau de pollution a augmenté, notamment après Diwali, la fête hindoue des lumières, au cours de laquelle les habitants tirent des fusées pyrotechniques et font exploser de gros pétards, très polluants. Mardi, à l'aube, le niveau de microparticules PM2.5 a atteint plus de 56 fois la limite quotidienne, selon la société suisse IQAir, spécialisée dans la surveillance de la qualité de l'air.