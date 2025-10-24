«Près de 100 aimants ingérés» : un adolescent de 13 ans opéré en urgence en Nouvelle-Zélande

Un garçon de 13 ans a été opéré d'urgence en Nouvelle-Zélande après avoir avalé près d'une centaine d'aimants provenant de la plate-forme chinoise d'e-commerce Temu. L'entreprise a ouvert une enquête interne.

Un cas loin d’être isolé. Des chirurgiens néo-zélandais ont dû retirer une partie de l'intestin d'un adolescent de 13 ans après qu'il a ingéré près de 100 petits aimants achetés en ligne sur le site Temu, selon une étude publiée dans la revue New Zealand Medical Journal le 24 octobre dernier.

Le jeune patient a été hospitalisé à Tauranga, dans le nord de l'île, après quatre jours de douleurs abdominales. «Il a révélé avoir ingéré environ 80 à 100 aimants puissants (néodyme) de 5 x 2 mm environ une semaine auparavant», peut-on lire. Ces aimants sont notamment interdits à la vente dans le pays depuis janvier 2013.

Métal issu des terres rares, le néodyme est utilisé pour fabriquer des aimants extrêmement puissants et facilement accessibles en ligne. Ces derniers peuvent se fixer les uns aux autres à travers les parois intestinales, provoquant des fistules, des connexions anormales entre deux parties à l'intérieur du corps, ou perforant les intestins.

Dans le cas de cet adolescent, la pression exercée par les aimants a provoqué une nécrose dans quatre zones de l’intestin grêle et du gros intestin, nécessitant d'être retiré en urgence. Cependant, l'intervention comporte des risques de complications, telles qu’une obstruction intestinale, une hernie abdominale et des douleurs chroniques.

Une nécrose de l'intestin grêle et du gros intestin

Le patient s'est finalement rétabli et a quitté l'hôpital huit jours plus tard, mais l'Association médicale Pasifika a souligné les dangers des plates-formes en ligne pour les enfants.

«Bien qu'il existe en Nouvelle-Zélande des lois sur la sécurité des produits qui interdisent la vente d'aimants de grande puissance, il est très difficile de faire respecter ces lois sur les produits vendus sur les marchés en ligne. Cela est particulièrement préoccupant pour nos tamariki [enfants] car ces plateformes sont facilement accessibles», a déclaré un porte-parole.

Dans un communiqué, Temu a annoncé avoir ouvert une enquête interne, déclarant : «Nous sommes désolés d'apprendre l'incident signalé et souhaitons au garçon un rétablissement complet et rapide. Nous prenons la sécurité des produits très au sérieux et surveillons en permanence notre plate-forme pour garantir que les vendeurs respectent les réglementations de sécurité des marchés sur lesquels ils exercent leurs activités».

Ce n'est pas le premier cas d'enfants ingérant plusieurs aimants ces dernières années. En 2024, un enfant de 8 ans est décédé après avoir avalé un amas de petits aimants sphériques qui avait obstrué son intestin. Plus tôt cette année, un garçon de 7 ans s'est également retrouvé aux urgences après avoir avalé des aimants provenant du jeu de société Kluster.