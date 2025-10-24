Tables à rayons X, lunettes de haute technologie... Quelle est cette arnaque de poker à l'origine d'une escroquerie à plusieurs millions de dollars ?

Une trentaine de personnes dont des joueurs et coachs de NBA ont été interpellés ce jeudi 23 octobre, dans le cadre de deux enquêtes fédérales distinctes. L'une d'entre elles porte sur des parties de poker truquées.

Un scandale retentissant. Les récentes arrestations dont font l'objet plusieurs grands noms de la NBA ont mis en lumière des pratiques illégales en matière de jeux d'argent, notamment une fraude spectaculaire concernant des parties de poker truquées.

Comme le rapportent les journalistes américains, en plus d'un large réseau de sportifs ayant accepté d'adapter leurs performances pour permettre de remporter des paris, cette enquête concerne une autre affaire non moins surprenante d'arnaque de poker à plusieurs millions de dollars.

Details of the rigged poker games that Damon Jones and Chauncey Billups were involved (from the US Attorney press conference):

+ X-ray machines built into tables to read face-down cards

+ Contact lenses/glasses that read pre-marked cards.

+ Secret cameras in card trays — chad millman (@chadmillman) October 23, 2025

Cette pratique aurait notamment été utilisée par Damon Jones et l'ancienne légende devenue entraîneur, Chauncey Billups. Elle consistait à utiliser plusieurs technologies de pointe pour leur permettre de connaître les cartes de leurs adversaires. Selon l'avocat américain en charge du dossier, ils auraient notamment eu recours à des mélangeurs de cartes truqués, des machines à rayon X incrustées dans des tables spéciales pour lire les cartes retournées ou encore des lunettes adaptées permettant de lire les cartes marquées en amont.

Ces rencontres impliquaient également plusieurs complices. L'ensemble des personnalités concernées sont ainsi accusées de fraude électronique et complot pour blanchiment d'argent.

La Casa Nostra impliquée ?

La plupart des parties truquées se sont déroulées à New York, Las Vegas et Los Angeles et selon les premiers éléments de l'enquête, elles auraient impliqué le réseau mafieux sicilien appelé Cosa Nostra. Plusieurs membres de ce groupe criminel ont également été interpellés ce jeudi 23 octobre.

En outre, cette affaire a révélé l'existence d'un vaste réseau de paris truqués existant en NBA. L'un des joueurs accusé est notamment Terry Rozier, actuel meneur du Miami Heat. Il aurait annoncé à certains de ses proches qu'il allait prétexter une blessure lors d'une rencontre de la saison 2024-2025 pour que des mises importantes soient placées sur une sous-performance du joueur américain, ce même jour.

Autre nom évoqué par la presse, Damon Jones - en plus de son implication dans ce scandale de poker - aurait quant à lui obtenu des informations exclusives de la part d'une source proche des Los Angeles Lakers pour avertir un groupe de parieurs de l'absence de certains cadres lors d'une rencontre. De même, une grosse somme d'argent a été placée contre l'équipe californienne à cette date, sur ses conseils.